В Таиланде за селфи на пляже могут приговорить к смертной казни

В начале марта администрация аэропорта Пхукета призвала туристов воздержаться от селфи на пляже Май Као, расположенном в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, пишет turizm.ru. Оказалось, что теперь, казалось бы, безопасное занятие может быть сурово наказано. Пляж до недавнего времени пользовался популярностью среди туристов, которые приезжали сюда не только за пляжным отдыхом, но и чтобы сделать селфи с пролетающими прямо над головами самолетами.

Заместитель начальника аэропорта Вичит Каотайтиам накануне заявил о закрытии той части пляжа, над которой и пролетают воздушные суда. Данная территория в ближайшее время будет огорожена забором. Но самое главное в данном запрете — это наказание. Нарушителям грозит не только внушительный штраф, но и максимальная мера — смертная казнь.

По словам руководства аэропорта, фотографирующиеся люди отвлекают пилотов и потенциально создают аварийные ситуации. «Аэропорт хочет увеличивать доходы от туризма, но в то же время необходимо убедиться в том, что не будет никаких проблем с авиационными правилами. Туризм и безопасность должны сосуществовать», — заявил В. Каотайтиам. Местные жители, которые зарабатывают себе на жизнь туризмом, уже подвергли критике новый запрет. «Если пляж закроют, у нас будут серьезные проблемы, потому что многие туристы просто сюда не приедут», — возмущаются обычные тайцы.