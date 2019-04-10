Ср, 10.04.2019
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  • Карьеру американской гимнастки завершило страшное несчастье

Карьеру американской гимнастки завершило страшное несчастье
Видео не для слабонервных!

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Riistvõimlemine.

ФОТО: SCANPIX

Американская гимнастка Саманта Керио сломала обе ноги на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), передает lenta.ru.

Керио неудачно приземлилась после прыжка, в результате чего сломала обе ноги и вывихнула колени. Американка, представляющая Обернский университет штата Алабама, объявила о завершении спортивной карьеры. «Это выступление было последним для меня как для гимнастки», — отметила она.

Вчера спортсменка рассказала о своем состоянии. Она поделилась информацией в сторис в Instagram.

«В данный момент чувствую себя хорошо и много отдыхаю. Хотела бы поблагодарить всех сочувствующих за поддержку. Я действительно это очень ценю», — написала 22-летняя Керио.

Через два месяца Керио должна выйти замуж.

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