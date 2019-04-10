Анархия – мать Белого Пера, или Почему наши дети такие

Все помнят слова «тебе еще рано», «вот подрастешь – и тогда», «мал ты еще»? Сейчас их произносят редко и только дома, раньше – даже не будучи закрепленными на законодательном уровне – они как бы витали в воздухе. В старину правила, касающиеся детей, были более строгими и казались незыблемыми, а чем ближе к нашему времени, тем более либеральными и тем сильнее подвергались сомнению. А на каком это основании мне еще рано ходить на каблуках? А с чего это я не могу покрасить волосы? А почему автомат Калашникова разбирать можно, а фронтовые сто грамм – нельзя? Короче, «как на тропу войны – так не мал! А как на фильму…»

И далеко не всегда можно было услышать в ответ: «Стыдись, Белое Перо! Ты еще не отпраздновал свою шестнадцатую весну». Потому что и родители часто не понимали, с чего это ребенку нельзя надеть в школу сережки – «разужушипрокололи» или почему нельзя захватить его с собой на банкет – «акудаегодеватьто»? Ближе к концу 20 века самые разные правила нарушали все, но оставалось незыблемое: понимание, что ты нарушил пусть дурацкое, но правило.

И – общественное мнение всем помощь: ты не уступил место в трамвае, ты нагрубил старшему, ты пытался проникнуть на фильм «до 16», хотя 16 тебе исполнится только послезавтра… Товарищ, ты был неправ! Самые дурацкие правила в итоге отменяли, однако появлялись другие. И – по новой: dura lex sed lex.

А затем настал какой-то момент, когда старые правила отменили, а новых не ввели. Ну, почти. Возьмем простейший пример: до какого часа у нас дети могут самостоятельно болтаться на улице. В соответствии с законом, до 16 лет запрещается находиться без совершеннолетнего сопровождающего в общественных местах с 23 часов до 6 часов, а летом – с полуночи до 5 часов утра.