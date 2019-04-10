Анархия – мать Белого Пера, или Почему наши дети такие

Дети, конечно, радуют. И новости о детях радуют: буквально каждый день. Один сбежал из дома, другой стукнул старушку, третий послал учителя, четвертый напился, а следующие порядковые номера сколотили компанию и грабят прохожих. Это что у нас, война поколений? Необязательно: нападают и на ровесников, и на младших, а тема издевательств в школе даже удостоилась создания специальной группы поддержки в Рийгикогу.
Когда это дети из неблагополучных семей, казалось бы, все понятно: ну кто может вырасти в семье алкоголиков, наркоманов и прочих асоциалов? Однако ведут себя асоциально и дети из вполне благополучных семей. Хотелось бы добавить «внешне благополучных», но и это необязательно. Тогда в чем дело – проблемы воспитания, кризис этики, наступление новых технологий, к приходу которых человечество не успело приспособиться? Создать – создало, а переварить не в состоянии. Причин можно найти много, но остановлюсь на одной.
Ой, девчонки, режим с гигиеной…
Многое изменилось за последние годы, но большинство психологов, педиатров и педагогов во всем мире продолжают утверждать, что у ребенка (кстати, взрослым то же самое советуют, в том числе и диетологи) должен быть режим: и укладывать детей спать, и поднимать, и кормить, и сажать за уроки лучше в установленное для этого время.
Более того, интернет, телевидение, прогулки и прочие радости рекомендуется строго ограничивать по времени. Еще более того: нам всем предлагают следить за нашими детьми и контролировать их, благо те же технологии это позволяют. Мир полон новых угроз и старых соблазнов, поэтому неплохо бы знать, какие сайты дитя посещает, что пишет и читает в соцсетях, во что играет, где и с кем проводит свободное время. И это правильно – ровно де тех пор, пока не превращается в тотальную слежку и паранойю.
Здесь ничего принципиально нового нет (с поправкой на технологии). Каким-то родителям режим соблюдать удается, каким-то нет, третьи даже не пытаются – так было и будет всегда. Но произошло одно серьезное изменение: в наше время остался только личный режим, а некий, веками существовавший, общий моральный «режим с гигиеной» не существует ни на государственном, ни на муниципальном, ни даже на общественном уровне. То есть какой-то есть, но границы его настолько размыты, что часто незаметны.
Во все времена для детей существовали четкие правила. Они были разные и, естественно, с течением времени менялись, но они были всегда. Вот примеры из разных эпох: дети должны беспрекословно слушаться родителей; дети до такого-то возраста не могут сидеть за одним столом со взрослыми; гимназисты без специального разрешения не имеют права находиться в общественных местах после 21.00; маменьке нужно целовать руку; детям даже с родителями вечером запрещено посещать рестораны, бары и театральные спектакли; учитель всегда прав; в школу нельзя надевать украшения; брюки-клеш не могут быть шире 40 сантиметров; волосы мальчиков не должны достигать воротника; детям до 16-ти можно ходить в кино не на все фильмы; к взрослым надо относиться уважительно; в транспорте надо уступать место; на уроке нельзя пользоваться калькулятором и так далее.
…нарушали на каждом шагу
Все помнят слова «тебе еще рано», «вот подрастешь – и тогда», «мал ты еще»? Сейчас их произносят редко и только дома, раньше – даже не будучи закрепленными на законодательном уровне – они как бы витали в воздухе. В старину правила, касающиеся детей, были более строгими и казались незыблемыми, а чем ближе к нашему времени, тем более либеральными и тем сильнее подвергались сомнению. А на каком это основании мне еще рано ходить на каблуках? А с чего это я не могу покрасить волосы? А почему автомат Калашникова разбирать можно, а фронтовые сто грамм – нельзя? Короче, «как на тропу войны – так не мал! А как на фильму…»
И далеко не всегда можно было услышать в ответ: «Стыдись, Белое Перо! Ты еще не отпраздновал свою шестнадцатую весну». Потому что и родители часто не понимали, с чего это ребенку нельзя надеть в школу сережки – «разужушипрокололи» или почему нельзя захватить его с собой на банкет – «акудаегодеватьто»? Ближе к концу 20 века самые разные правила нарушали все, но оставалось незыблемое: понимание, что ты нарушил пусть дурацкое, но правило.
И – общественное мнение всем помощь: ты не уступил место в трамвае, ты нагрубил старшему, ты пытался проникнуть на фильм «до 16», хотя 16 тебе исполнится только послезавтра… Товарищ, ты был неправ! Самые дурацкие правила в итоге отменяли, однако появлялись другие. И – по новой: dura lex sed lex.
А затем настал какой-то момент, когда старые правила отменили, а новых не ввели. Ну, почти. Возьмем простейший пример: до какого часа у нас дети могут самостоятельно болтаться на улице. В соответствии с законом, до 16 лет запрещается находиться без совершеннолетнего сопровождающего в общественных местах с 23 часов до 6 часов, а летом – с полуночи до 5 часов утра.
Объясните мне, что значит летом: когда у нас летнее время или именно летом? Именно летом? Почему, если в мае светлее, чем в августе? Совершеннолетний сопровождающий – это не обязательно родитель, а любое «доверенное лицо, которое знают родители, и они в курсе, где и с кем находится ребенок». У нас кто-то проверяет, родители ли это, в курсе ли родители и кому они доверяют? Вон, идут ночью мужчина и мальчик. Отец и сын? А может, это только что откинувшийся дядя Петя из второго подъезда ведет пацана на его первое дело. Да и вообще кто за этим следит? В период белых, серых и даже темных ночей в определенных местах каждый желающий может увидеть стада самостоятельно пасущихся детей сильно моложе 16-ти лет.