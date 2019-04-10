Будущий министр сельской жизни: в будущем я не планирую больше делать публикации на грани фола

Сегодня Эстонская Консервативная народная партия представили общественности своих кандидатов в министры – Марта Ярвика, Рене Кокка и Марти Куузика.

Еще 10 марта будущий министр сельской жизни Март Ярвик оставил в Facebook сообщение о том, что Эстонией руководят «скрытые евреи и сионисты». В тексте утверждает, что Сийм Каллас, Тоомас Хендрик Ильвес – евреи, и они не отстаивают интересы Эстонии. «Это нужно прочесть, чтобы знать, кто есть кто», - написал Ярвик.

Ярвик сказал Postimees, что не видит в этом сообщении распространения чего-то плохого: «Я не знал раньше и не вижу ничего плохого в том, чтобы делиться такой информацией со своими друзьями. Я ничего не имею против евреев, против женщин и людей с другими особенностями».

Кроме того, Ярвик посчитал нужным опубликовать сообщение с фотографией Керсти Кальюлайд, Каей Каллас и Кристиной Каллас, сопровожденной подписью: «Время баб закончилось, мужики вернулись домой».