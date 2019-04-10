Картина дня: кандидаты в министры от EKRE, расследование в отношении Swedbank и связанное с русской молодежью исследование

Шведская газета: европейский Центробанк начал расследование в отношении Swedbank

Европейский Центробанк начал расследование, чтобы выяснить, выполнило ли эстонское отделение Swedbank требования по воспрепятствованию отмыванию денег, пишет Postimees со ссылкой на ERR, которое цитирует шведскую газету Dagens Nyheter. Читайте далее...

Глава EKRE представил кандидатов в министры: у нас Мартовское правительство

В среду, 10 апреля, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) познакомила со своими кандидатами в министры. Читайте далее...

Будущий министр сельской жизни: в будущем я не планирую больше делать публикации на грани фола

Кандидат в министры сельской жизни от EKRE Март Ярвик сказал, что больше не будет писать в Facebook то, что писал прежде. Читайте далее...

Кандидат в министры от EKRE: если э-выборы не пройдут тестов, придется подумать об их прекращении

Подавший вчера заявление о вступлении в Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) кандидат на пост министр внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик заверил, что его партия не будет чинить препятствий для прибытия на работу в Эстонии иностранцев, чьи зарплаты приносят большие поступления от налогов, а э-выборы он хочет подвергнуть жесткой проверке. Читайте далее...

Русскоязычная молодежь Эстонии больше доверяет России, чем НАТО, и не верит в обороноспособность страны

Русскоязычная молодежь в Эстонии видит гарантом безопасности, прежде всего, хорошие отношения с Россией, а в случае вооруженного конфликта больше половины из них готовы покинуть страну, выясняется из исследования, проведенного аналитиками Центра информации о безопасности и обороне (NCDSA, kaitsen.ee). Читайте далее...

Русская молодежь читает ВКонтакте и слушает родственников, а не СМИ

Как выясняется из исследования, проведенного Центром информации о безопасности и обороне, русскоязычная молодежь Эстонии доверяет спасателям, а информацию, в основном, черпает у родственников и знакомых. При этом таллиннская молодежь сидит в Facebook, тогда как нарвская чаще других предпочитает Одноклассников. Читайте далее...

Каждый третий русскоязычный молодой человек считает виновными в разжигании войны Украину и США

Русскоязычная молодежь Эстонии недостаточно осведомлена о ключевых позициях политики безопасности и государственной обороны, считают авторы исследования, проведенного Центром информации о безопасности и обороне. Читайте далее...

Гендиректору Спасательного департамента во второй раз за 12 дней повысили зарплату

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару отныне зарабатывает 5500 евро. Читайте далее...

Таллинн может заморозить проект главной улицы столицы

Приостановленный осенью прошлого года проект строительства главной улицы Таллинна от площади Вабадузе до улицы Йыэ по Пярнускому и Нарвскому шоссе могут заморозить на неопределенное время, поскольку доступный на данный момент анализ дорожного движения не позволяет учесть последствия других крупных проектов в центре города. Читайте далее...

В Таллинне начались крупнейшие в мире учения по киберобороне Locked Shields

В среду в Таллинне начались крупнейшие в мире учения по киберобороне Locked Shields, они продлятся до пятницы. Читайте далее...

Экзамен на вождение разрешили сдавать на автомобилях с «автоматом» из автошколы

Департамент шоссейных дорог изменил правила сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения категории B, разрешив сдавать в департаменте экзамен на предоставленных автошколой автомобилях с автоматической коробкой передач. Читайте далее...

Годовалому Олегу с тяжелым врожденным иммунодефицитом нужна ваша помощь

10 мая в рамках 37-го Тартуского Марафона с помощью Благотворительного забега в сотрудничестве с Детским Фондом клиники ТУ будут собираться деньги в поддержку годовалого Олега, у которого диагностирован тяжелый врожденный иммунодефицит и который нуждается в лечении за границей. Читайте далее...

Тоомас Хендрик Ильвес: меня беспокоит царящая в Эстонии политическая риторика