Галерея и видео: Таллиннский аэропорт ждут грандиозные перемены

«За последние пять лет рост составил практически 50 процентов, то есть 1 млн пассажиров. Всего к концу 2018 года у нас было 3 млн пассажиров. Рост был крупным, больше, чем мы планировали сначала, но мы отлично реализовали свой потенциал роста», — сказала на состоявшейся в среду пресс-конференции член правления и финансовый директор Таллиннского аэропорта Аннели Туркин. Нынешний пассажирский терминал сооружали из расчета 2,6 млн пассажиров в год.

Туркин сказала, что к 2030-му году Таллиннский аэропорт планирует увеличить пропускную способность вдвое, и тогда аэропорт сможет обслуживать до 5 млн пассажиров. «Это рассчитано в соответствии с потенциалом эстонской экономики; если учесть и потенциал аэропорта, то может быть и больше пяти миллионов», — отметила она.

Дальнейшие планы еще грандиознее, поскольку к 2035 году аэропорт намерен создать потенциал обслуживания 8 млн пассажиров в год, хотя в реальности, видимо, рост составит к этому времени до 6 млн пассажиров.

«Если мы хотим по-прежнему быть лучшим аэропортом Европы, мы должны обеспечить наряду со всеми удобствами и услугами и хорошую пропускную способность, гарантирующую своевременные вылеты самолетов», — сказала покидающая в пятницу должность председателя правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дубоут, подчеркнув, что инфраструктура не должна препятствовать росту вместимости аэропорта.

Чтобы к 2035 году повысить пропускную способность пассажирского терминала до 8 млн пассажиров, требуется второе увеличить площадь терминала с нынешних 34 000 до 85 000 кв.метров, а численность посадочных гейтов наполовину — с 13 нынешних до 26.

«Уже в этом году мы начинаем проектирование и расширение всех критичных узловых пунктов, в том числе пункта погранконтроля, площади обработки багажа и дополнительных зон предварительного ожидания. Также расширим зону дополетной безопасности и в сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны запускаем автоматы контроля», — отметил член правления аэропорта Эйнари Бамбус.

По словам Туркин, первый этап в расширении пограничной зоны и зоны багажа аэропорт планирует профинансировать из собственных средств. Затем к 2021 году аэропорт планирует привлечь дополнительные средства по заемам.

На первом этапе зона пассажирского терминала вырастет до 45 000 в.метров, на втором к 2020 году — до 58 000 кв.м. Гейтов к 2022 году должно быть 16, а к 2024 - уже 21.

Последний третий этап планирования и строительства намечен на 2028–2035 года, когда пропускная способность пассажирского терминала вырстет до 8 млн пассажиров.

Если сейчас в час пик аэропорт принимает 17 самолетов, то к 2022 году будет принимать 23, а а к 2024 году 31 самолет.

Новых взлетно-посадочных полос не планируется.

Строительные работы планируется вести поэтапно, в зависимости от возможностекй бизнес-среды и прозноза по пассажирам.