Ср, 10.04.2019
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  • Видео: масштабная спецоперация в центре Таллинна, в небе барражируют вертолеты

Видео: масштабная спецоперация в центре Таллинна, в небе барражируют вертолеты

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Сегодня Банк Эстонии перевез в свое хранилище наличные деньги, это сопровождалось масштабной операцией полиции и Сил обороны в центре Таллинна, пишет Postimees.

С воздуха безопасность транспортировки денег в хранилище обеспечивали три вертолета: два Robinson 44 и один вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны AgustaWestland AW139.

На земле инкассаторский фургон охраняли многочисленные машины полиции.

Пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяр Ряэск сообщил Postimees, что в хранилище перевозили наличные. «Приносим извинения всем людям, чей привычный ритм жизни был нарушен», - сказал Ряэск.

По его словам, подобные перевозки проводятся в соответствии с необходимостью. Банк Эстонии не разглашает, какая сумма сегодня была транспортирована.

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