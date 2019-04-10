Минобороны Британии: "Самолет президента Качиньского взорвали"

Утром в Варшаве прошла акция памяти у Президентского дворца с участием брата погибшего в катастрофе президента, лидера правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского, а также премьер-министра Матеуша Моравецкого, членов его кабинета, спикеров Сейма и Сената. Жители Варшавы возлагают цветы к установленному в прошлом году в центре столицы памятнику жертвам крушения, а также на кладбище города - Повонзки, где похоронены многие жертвы трагедии. В Кракове люди несут цветы и свечи к Королевскому замку Вавель, где похоронена президентская чета - Лех и Мария Качиньские.

В этот памятный день британские эксперты из Forensic Explosives Laboratory (лаборатории судебно-взрывчатых веществ) при Минобороны Великобритании обнародовали свои результаты исследований, подтверждающие вывод польской правительственной подкомиссии по расследованию причин катастрофы: самолет президента Качиньского взорвали. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на слова председателя подкомиссии Антони Мацеревича.

"Не пилоты, не какие-то действия находившихся на борту людей привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня благодаря британцам мы уже это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве был задействован тротил, что не означает, что нам известно, какой была формула этого взрыва", - сказал Мацеревич.

Заместитель председателя подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы профессор Казимеж Новачик уточнил, что проведенное Центральной полицейской криминалистической лабораторией исследование конца левого крыла Ту-154М показало наличие взрывчатых материалов.

"Эти исследования содержат графики, которые можно использовать для оценки места обнаружения взрывчатых веществ и того, какие это были взрывчатые вещества. Этот анализ позволил нам сделать эти выводы и сообщить в прокуратуру, потому что в июне прошлого года о результатах этих анализов мы проинформировали прокуратуру", - сказал Новачик.

В сообщении также указывается, что комиссия изучила исследования, проведенные в 2013 году Центральной полицейской криминалистической лабораторией, которые показали наличие следов взрывчатых материалов в 107 из 215 взятых образцов.

Мацеревич сообщил, что подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-главой Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и членами той комиссии периода выяснения причин смоленской катастрофы в 2010 году.

Самолет Ту-154, на борту которого находились президент Польши Качиньский, его супруга и другие высокопоставленные лица (всего 96 человек) разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском, неподалеку от аэродрома "Северный". Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В Межгосударственном авиационном комитете назвали причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него.

В свою очередь Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, выделив в качестве фактора происшествия недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома.

Однако сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Качиньский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь президента, и заявили, что власти Польши и РФ скрывают это.

В Польше для повторного расследования причины Смоленской катастрофы создали новую комиссию. Эта правительственная подкомиссия в июня 2018 года сообщила об обнаружении следов взрывчатых веществ на останках как минимум одной из жертв трагедии.