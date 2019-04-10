Минобороны Британии: "Самолет президента Качиньского взорвали"

В среду, 10 апреля, в Польше проходят траурные мероприятия и молебны в память о жертвах авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М, которая произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года. В разных городах республики по случаю девятой годовщины трагедии к местам захоронений погибших возлагаются цветы, передает Newsru.com.
Утром в Варшаве прошла акция памяти у Президентского дворца с участием брата погибшего в катастрофе президента, лидера правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского, а также премьер-министра Матеуша Моравецкого, членов его кабинета, спикеров Сейма и Сената. Жители Варшавы возлагают цветы к установленному в прошлом году в центре столицы памятнику жертвам крушения, а также на кладбище города - Повонзки, где похоронены многие жертвы трагедии. В Кракове люди несут цветы и свечи к Королевскому замку Вавель, где похоронена президентская чета - Лех и Мария Качиньские.
В этот памятный день британские эксперты из Forensic Explosives Laboratory (лаборатории судебно-взрывчатых веществ) при Минобороны Великобритании обнародовали свои результаты исследований, подтверждающие вывод польской правительственной подкомиссии по расследованию причин катастрофы: самолет президента Качиньского взорвали. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на слова председателя подкомиссии Антони Мацеревича.
"Не пилоты, не какие-то действия находившихся на борту людей привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня благодаря британцам мы уже это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве был задействован тротил, что не означает, что нам известно, какой была формула этого взрыва", - сказал Мацеревич.
Заместитель председателя подкомиссии по вопросам повторного расследования смоленской катастрофы профессор Казимеж Новачик уточнил, что проведенное Центральной полицейской криминалистической лабораторией исследование конца левого крыла Ту-154М показало наличие взрывчатых материалов.
"Эти исследования содержат графики, которые можно использовать для оценки места обнаружения взрывчатых веществ и того, какие это были взрывчатые вещества. Этот анализ позволил нам сделать эти выводы и сообщить в прокуратуру, потому что в июне прошлого года о результатах этих анализов мы проинформировали прокуратуру", - сказал Новачик.
В сообщении также указывается, что комиссия изучила исследования, проведенные в 2013 году Центральной полицейской криминалистической лабораторией, которые показали наличие следов взрывчатых материалов в 107 из 215 взятых образцов.
Мацеревич сообщил, что подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности совершения преступления экс-главой Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и членами той комиссии периода выяснения причин смоленской катастрофы в 2010 году.
Самолет Ту-154, на борту которого находились президент Польши Качиньский, его супруга и другие высокопоставленные лица (всего 96 человек) разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском, неподалеку от аэродрома "Северный". Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В Межгосударственном авиационном комитете назвали причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него.
В свою очередь Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, выделив в качестве фактора происшествия недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома.
Однако сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Качиньский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь президента, и заявили, что власти Польши и РФ скрывают это.
В Польше для повторного расследования причины Смоленской катастрофы создали новую комиссию. Эта правительственная подкомиссия в июня 2018 года сообщила об обнаружении следов взрывчатых веществ на останках как минимум одной из жертв трагедии.
Позже бывший министр обороны Польши, председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной гибели был взрыв, который произошел перед тем, как самолет упал на землю. В свою очередь, в СК РФ утверждают, что на борту самолета взрыва не было.