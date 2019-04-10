Вне дома: новый ресторан Kalamaja gastro открыли молодые профессионалы с отменным чувством юмора

Хотя они еще очень молоды, опыта двоим из трех мушкетеров не занимать: Роман Сокальский и Кирилл Киреев, который присоединится к другу через пару месяцев, начинали еще в те годы, когда на весь Таллинн гремела слава ресторана Kuningas и его шефа Рустама Чикаловца. Имя третьего шефа – Эдгара Дуденуса пока не известно нашим гурманам. Надеемся, что только пока!

Ресторан находится в модном гастрономическом районе Таллинна - в Каламая, причем в самой негастрономической его части – за улицей Соо, на Вана-Каламая, где и заведений-то кот наплакал. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой - без конкуренции можно и зазвездить. Но, кажется, владельцам нового ресторана это не грозит.

Вывески пока еще нет, но теплый свет в больших окнах виден издалека. ФОТО: Вера Копти

Видите новый и очень стильный черный дом? Там еще нет вывески, но она скоро появится, а пока идите на огонек, не ошибетесь. Интерьер соответствует экстерьеру: строгий и скромный скандинавский стиль, простая мебель, необычные светильники и посуда из IKEA, высокие потолки и при этом домашняя атмосфера.

Интерьер - теплый и стильный. Дизайнер - Татьяна Мосолова. ФОТО: Алена Богданова

Так, по сторонам осмотрелись. Теперь смотрим меню. Вот тут-то и начинается веселье! «Лиловая рыба», «Дом из ракушки», «Жемчужина & креветка», салат «Нецезарь», паста «Кофе в лесу», не детское блюдо «Румяные щечки», еще более недетский «Животик», детский «Сосисон», а котлетой по вана-каламаяски называется по понятной местной логике палтус. И так далее, и тому подобное.

Но вкус и подача блюд, скрывающихся за студенческими прикольными названиями – совсем взрослые и профессиональные. Молодые, но сильные и опытные повара не только веселятся от души, но и готовят отменно, ведь чтобы открыть свой ресторан, нужны не только изобретательность, смелость и выносливость, но и мастерство.

Десерт под недесертным названием "Бутер". ФОТО: Алена Богданова

Например, только мастер мог придумать ностальгический по подаче десерт, который выглядит, как бутерброд с колбасой и называется «Бутер», а вкус имеет неожиданный, но такой узнаваемо-детский, что хочется, как дома, попросить добавки.

Розовая колбаса с жирком и чуть якобы заплесневелой шкуркой – это классическое эстонское печенье kirju koer - «пестрая собака», брусочек масла – крем-брюле из манго, а хлеб – это и не хлеб вовсе, а шоколадный бисквит. Кликните по фотографии и рассмотрите блюдо в деталях.

Блюдо под ласковым названием "Животик". ФОТО: Алена Богданова

Тает во рту свиной животик – мягкий и сочный до прозрачности кусок свинины в окружении горячего салата из дайкона, горохового крема и чипсов из свиной кожи под соусом из ежевики и лемонграсса.

К сожалению, больше ничего в этот раз попробовать не получилось, но зато удалось поговорить с одним из владельцев заведения - шеф-поваром Романом Сокальским. Он поделился планами: «Мы хотим стать домашним рестораном для жителей окрестных домов и улиц, а также для всех таллиннцев. На туристов большую ставку не делаем, хотя мимо нашего дома туристы направляются в Морской музей. Но туристы – публика разовая, а наши люди, если им понравится, будут приходить еще и еще».

Роман Сокальский: ресторан - дело серьезное, но ко всему нужно относиться с юмором. ФОТО: Алена Богданова