В крупнейшей оппозиционной фракции Таллиннского горсобрания верят в избрание Кылварта мэром

Кандидатом от правящей фракции Центристской партии станет нынешний председатель представительного органа Михаил Кылварт.

"Полагаю, что вся наша фракция поддержит кандидатуру Кылварта во время голосования, во всяком случае, очень хочется в это верить", - сказал в среду, 10 апреля, корреспонденту rus.err.ee зампред центристской фракции Тийт Терик.

В крупнейшей оппозиционной фракции горсобрания - реформистской - также не сомневаются в успехе Михаила Кылварта.