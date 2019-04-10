В крупнейшей оппозиционной фракции Таллиннского горсобрания верят в избрание Кылварта мэром

В четверг, 11 апреля, состоится внеочередная сессия Таллиннского горсобрания, на которой депутатам предстоит выбрать нового мэра столицы, скорее всего, выборы пройдут на безальтернативной основе, пишет Rus.err.
Кандидатом от правящей фракции Центристской партии станет нынешний председатель представительного органа Михаил Кылварт.
"Полагаю, что вся наша фракция поддержит кандидатуру Кылварта во время голосования, во всяком случае, очень хочется в это верить", - сказал в среду, 10 апреля, корреспонденту rus.err.ee зампред центристской фракции Тийт Терик.
В крупнейшей оппозиционной фракции горсобрания - реформистской - также не сомневаются в успехе Михаила Кылварта.
"Для избрания на пост мэра, Кылварту необходимо получить 40 голосов, я думаю, что он их получит, хотя наша фракция будет голосовать против", - сказал зампред фракции Партии реформ в горсобрании Антс Леэметс.