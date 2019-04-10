Парусник «Седов» не пустили в Эстонию

«Посольство России расценивает запрет российскому учебному судну «Седов» на планировавшийся 13-14 апреля этого года заход в территориальные воды Эстонской Республики как недружественный акт эстонских властей, осуществленный тем более накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии», – написано на странице посольства.

«В памяти у многих жителей эстонской столицы остался прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников – «Седов» и «Мир», что стало настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов», – говорится в заявлении.