В Петербурге снова установили надгробие Путина

Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест.

Санкт-Петербург 2019"

Источник: телеграм-канал ПЬЯTNIЦА pic.twitter.com/32ZT32VdNx — Агит Россия (@agit_ru) 10 апреля 2019 г.

На снимке, опубликованном активистами, видно, что под фотографией главы государства и его именем на "надгробном камне" выбиты даты 1952-2019, а также надпись "Политический труп в Российской Федерации".

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест", - сопроводили публикацию ее авторы, не уточнив, где именно установлено новое "надгробие".

Первую подобную акцию недовольные политикой Путина провели в Петербурге 3 апреля, установив надгробную плиту на Исаакиевской площади с надписью "Предал народ России". Спустя два дня суд назначил двум гражданским активистам, участникам проекта "АгитРоссия" Андрею Жексимбаеву и Григорию Кудрявцеву 9 суток административного ареста.

Флешмоб "надгробия Путина"

Ранее акции с "надгробием Путина" проходили в других российских городах. Первая подобная инсталляция состоялась 10 марта в Набережных Челнах, где у здания Следственного комитета был установлен черный памятник с портретом президента РФ и надписью "1952-2019". После этого акция превратилась в флешмоб.

Требования участников "бессрочного протеста"