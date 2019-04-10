Ср, 10.04.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр

В Петербурге снова установили надгробие Путина

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel / Scanpix

В Санкт-Петербурге второй раз за неделю установили второе "надгробие" президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили активисты "бессрочного протеста" на своей странице в соцсети "Вконтакте" и телеграм-канале "ПЬЯTNIЦА", передает Deutsche Welle.

На снимке, опубликованном активистами, видно, что под фотографией главы государства и его именем на "надгробном камне" выбиты даты 1952-2019, а также надпись "Политический труп в Российской Федерации".

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест", - сопроводили публикацию ее авторы, не уточнив, где именно установлено новое "надгробие".

Первую подобную акцию недовольные политикой Путина провели в Петербурге 3 апреля, установив надгробную плиту на Исаакиевской площади с надписью "Предал народ России". Спустя два дня суд назначил двум гражданским активистам, участникам проекта "АгитРоссия" Андрею Жексимбаеву и Григорию Кудрявцеву 9 суток административного ареста.

Флешмоб "надгробия Путина"

Ранее акции с "надгробием Путина" проходили в других российских городах. Первая подобная инсталляция состоялась 10 марта в Набережных Челнах, где у здания Следственного комитета был установлен черный памятник с портретом президента РФ и надписью "1952-2019". После этого акция превратилась в флешмоб.

Требования участников "бессрочного протеста"

Несанкционированный "бессрочный протест" был объявлен в Москве в сентябре 2018 года. Его участники, собираясь в разных местах российской столицы и других городах, требуют отставки президента, правительства, отмены пенсионной реформы, статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти и роспуска Роскомнадзора.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ