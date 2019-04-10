Смотрите, какие суммы пожертвовали «Отечеству» и EKRE

Партия «Отечество» в первом квартале года в качестве пожертвований собрала почти 600 000 евро, крупнейший взнос в кассу партии сделал Парвель Пруунсильд, передавший отечественникам 100 000 евро. Консервативная народная партия (EKRE) в первом квартале года в качестве пожертвований, членских взносов и дотаций из госбюджета собрала почти 200 000 евро.
В качестве членских взносов «Отечество» собрало в первом квартале 2174 евро.
Денежных пожертвований партия в первом квартале собрала 567 279 евро. Из этой суммы 100 000 евро пожертвовал партии Парвель Пруунсильд, по 50 000 евро передали партии Урмас Сыырумаа, Айвар Линнамяэ и Реэт Роос. 25 000 евро передал в кассу партии Майти Мерилоо и 20 000 — Марко Линд.
В качестве государственной поддержки партия получила 187 579 евро, доход от своего имущества партии составил 15 евро.
Таким образом сумма поступлений в кассу партии в первом квартале составила 757 047 евро.
В качестве членских взносов EKRE собрала в первом квартале 6619 евро.
Денежных пожертвований партия в первом квартале собрала 96 643 евро. Из этой суммы 10 000 евро пожертвовал партии Тоомас Тамм.
В качестве государственной поддержки партия получила 93 790 евро, доход от своего имущества партии составил 2701 евро.
Таким образом сумма поступлений в кассу EKRE в первом квартале составила 199 753 евро.