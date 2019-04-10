Смотрите, какие суммы пожертвовали «Отечеству» и EKRE

Партия «Отечество» в первом квартале года в качестве пожертвований собрала почти 600 000 евро, крупнейший взнос в кассу партии сделал Парвель Пруунсильд, передавший отечественникам 100 000 евро. Консервативная народная партия (EKRE) в первом квартале года в качестве пожертвований, членских взносов и дотаций из госбюджета собрала почти 200 000 евро.