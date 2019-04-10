Французский суд рассмотрит требование родственников жертв крушения парома «Эстония»

Близкие погибших на пароме «Эстония» и выжившие потребовали нового и независимого дознания катастрофы 1994 года. Отвечавшая за безопасность на море французская фирма до сих пор не шла навстречу требованиям, однако теперь лед тронулся, передает Postimees со ссылкой на информационное агентство AFP.
Требование близких жертв катастрофы и выживших более нескольких десятилетий остававшееся без внимания в среду будет обсуждаться во французском суде, постановление суда можно ждать в июле.
Ответчиком в судебном деле выступает построившая паром «Эстония» немецкая фирма Meyer Werft и отвечавшая за безопасность на море французская фирма Bureau Veritas, которая много лет оттягивала переход дела в суд.
Направлявшийся из Таллинна в Стокгольм паром «Эстония» затонул в ночь на 28 сентября 1994 году во время шторма в Балтийском море в 40 км от острова Утё. В катастрофе погибло более 850 человек.
Пострадавшие требуют компенсации морального ущерба, общая сумма составляет 40,8 миллионов евро.