Французский суд рассмотрит требование родственников жертв крушения парома «Эстония»

Требование близких жертв катастрофы и выживших более нескольких десятилетий остававшееся без внимания в среду будет обсуждаться во французском суде, постановление суда можно ждать в июле.

Ответчиком в судебном деле выступает построившая паром «Эстония» немецкая фирма Meyer Werft и отвечавшая за безопасность на море французская фирма Bureau Veritas, которая много лет оттягивала переход дела в суд.

Направлявшийся из Таллинна в Стокгольм паром «Эстония» затонул в ночь на 28 сентября 1994 году во время шторма в Балтийском море в 40 км от острова Утё. В катастрофе погибло более 850 человек.