Чт, 11.04.2019
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В Ливии сбили военный самолет

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Военный в Ливии.

ФОТО: MAHMUD TURKIA / AFP

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбила военный самолет, следовавший из города Мисрата в сторону Триполи. Об этом сообщил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает РБК со ссылкой на Addresslibya.

Он добавил, что с начала операции в окрестностях Триполи армия Хафтара потеряла 28 человек, 92 ранены, отмечает Al Arabiya.

Представитель правительства национального согласия (ПНС) опроверг Al Jazeera данные о сбитом самолете.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу Ливии Триполи, однако операция затормозилась: ЛНА не смогла закрепиться ни в одном крупном населенном пункте. 8 апреля силы ЛНА нанесли удар по единственному действующему в Триполи аэропорту Митига, полеты были остановлены. Ранее ЛНА взяла под контроль нефункционирующий аэропорт Триполи в районе Каср-Бен-Гашир.

6 апреля ЛНА объявила о введении бесполетной зоны для боевых самолетов на западе страны.

Наступление армии Хафтара началось в преддверии запланированной на 14–16 апреля конференции ООН по урегулированию ливийского конфликта.

С 2011 года, когда был свергнут глава Ливии Муаммар Каддафи, в стране отсутствует единое ​правительство. Параллельно существуют поддерживаемое ООН правительство национального согласия во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем и выступающая против него ЛНА.

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