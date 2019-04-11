Кокорин и Мамаев отдохнули на сотни тысяч в день драки

Прокурор заявил, что футболисты и их окружение потратили в кофейне 264 790 рублей (около 3550 евро), в частности, на приобретение спиртных напитков. Также в клубе «Эгоист» Кокорину и Мамаеву было предъявлено два чека, общей стоимостью в 132 410 (около 1800 евро) рублей. Таким образом, в день драки спортсмены потратили почти 400 тысяч рублей.