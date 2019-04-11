Чт, 11.04.2019
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Кокорин и Мамаев отдохнули на сотни тысяч в день драки

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Russian footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, is escorted to his court hearing in Moscow on April 9, 2019. - Disgraced Russian footballer, Krasnodar midfielder Mamaev, appeared in court on April 9, 2019, after committing a series of assaults on October 8, 2018, at the end of a night out in Moscow. Mamaev along with fellow footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, attacked the driver of a television host and damaged her Mercedes, and were then caught on video attacking two Russian trade ministry officials in an upscale Moscow cafe. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

В ходе судебного заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева была озвучена сумма, которую спортсмены потратили в день драки,  сообщает lenta.ru.

Прокурор заявил, что футболисты и их окружение потратили в кофейне 264 790 рублей (около 3550 евро), в частности, на приобретение спиртных напитков. Также в клубе «Эгоист» Кокорину и Мамаеву было предъявлено два чека, общей стоимостью в 132 410 (около 1800 евро) рублей. Таким образом, в день драки спортсмены потратили почти 400 тысяч рублей.

Оба футболиста являются фигурантами трех уголовных дел и находятся в СИЗО с 11 октября 2018-го. Арест Кокорина и Мамаева неоднократно продлевался. В последний раз суд оставил игроков под стражей до 25 сентября.

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