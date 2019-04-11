Чт, 11.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп

Строительство Рейди-теэ в Таллинне подорожало на 9 млн евро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Строительство Рейди-теэ.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Строительство улицы Рейди в Таллинне обойдется столичному бюджету на 9 млн евро дороже, чем планировалось первоначально.

Об этом в интервью радионовостям ERR рассказал и.о. мэра Таллинна Калле Кландорф, передает Rus.err.

По его словам, необходимость изыскать дополнительное финансирование не повлияет на сроки реализации объекта - новая магистраль должна быть готова к 23 декабря. 

Вместе с тем поиски дополнительных средств будут означать, что часть других объектов, которые власти хотели построить в этом году, начнут реализовывать лишь в следующем. 

Первоначальная стоимость строительства улицы Рейди составляла свыше 38 млн евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ