Чт, 11.04.2019
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Эстонские борцы остались без медалей

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EM-i hästi alustanud Epp Mäe (paremal) jäi veerandfinaalis hätta sakslanna Aline Rotter Fockeniga.

ФОТО: imago images / Kadir Caliskan

В Бухаресте проходит чемпионат мира по борьбе. Первыми на ковер вышли борцы вольники. К сожалению оба наших спортсмена медалей завоевать не смогли.

Эпп Мяэ в категории до 76 кг победила 10:0 польку Дарию Осоцку, но затем в 1/4 финала уступила немке Алине Фокен 4:8. Сама Фокен не смогла пробиться в финал, что означало, что Эпп Мяэ не попала в утешительный раунд.

В утешительном раунде в весе до 74 кг боролся Аймар Андрузе, который после вылета от представляющего Францию Землихана Хадиева, мог рассчитывать медальную схватку. Однако после победы над Симоном Мархом 5:3, Андрузе уступил 3:12 грузинскому спортсмену Автандилу Кенчадзе.

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