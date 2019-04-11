Эстонские борцы остались без медалей

Эпп Мяэ в категории до 76 кг победила 10:0 польку Дарию Осоцку, но затем в 1/4 финала уступила немке Алине Фокен 4:8. Сама Фокен не смогла пробиться в финал, что означало, что Эпп Мяэ не попала в утешительный раунд.