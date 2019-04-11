Эстонские борцы остались без медалей

В Бухаресте проходит чемпионат мира по борьбе. Первыми на ковер вышли борцы вольники. К сожалению оба наших спортсмена медалей завоевать не смогли.
Эпп Мяэ в категории до 76 кг победила 10:0 польку Дарию Осоцку, но затем в 1/4 финала уступила немке Алине Фокен 4:8. Сама Фокен не смогла пробиться в финал, что означало, что Эпп Мяэ не попала в утешительный раунд.
В утешительном раунде в весе до 74 кг боролся Аймар Андрузе, который после вылета от представляющего Францию Землихана Хадиева, мог рассчитывать медальную схватку. Однако после победы над Симоном Мархом 5:3, Андрузе уступил 3:12 грузинскому спортсмену Автандилу Кенчадзе.