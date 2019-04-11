Катастрофы Boeing угрожают лидерству США в мировой авиации

«Я, безусловно, понимаю какое негативное, скорее неуместное, восприятие это создает у людей в свете последних событий», - сказал он.

Мнение Тодда Кертиса, бывшего инженера безопасности в Boeing и основателя сайта, посвященного воздушной безопасности AirSafe.com, совпадает с точкой зрения Дила. По словам Кертиса, «очень комфортные длительные отношения» между правительством и компанией Boeing стали «еще чуть-чуть ближе» при администрации Трампа.

И хотя эти отношения не приковывают внимание судебной системы, они подсказывают, по мнению Кертиса, что «выяснение причин крушения не будет единственной проблемой Эфиопии».

«Я думаю, что это был жест пренебрежения, что власти Эфиопии намекнули о своем недоверии к США, которые не были бы полностью объективными при расшифровке данных с самописцев», - предположил Кертис.

Дил описал отношения между США и Эфиопией скорее как «потенциальный конфликт», а не реально существующий, но добавил, что другие страны могут вспомнить об инциденте при общении с авиационной индустрией США.

«Если бы я принимал решения в Ethiopian Airlines, то я бы поступил так же, - сказал Дрейкорн. - Все для того, чтобы обеспечить беспристрастную расшифровку содержимого самописцев».

Феррьер охарактеризовал решение Эфиопии одновременно как «импульсивное, вызванное злостью оскорбление и как намеренное игнорирование устоявшихся принципов расследования крушений».

«Хотел бы заметить, что не было никаких причин кроме политических и эмоциальных для отказа отправки самописцев в США», - сказал он.

И все же это произошло и вероятно оно символизирует того, как далеко зашло недоверие.

ФАА разрешило Boeing тестировать свои собственные самолеты

Международное внимание было обращено на устройство ФАА и на близкие связи между производителями и регулирующим агентством.

Система контроля ФАА, дающая производителям воздушных судов право изучать и тестировать свои собственные изделия, позволившая Boeing курировать выдачу сертификатов для своего программного обеспечения, подвергается внимательному рассмотрению законодателями в рамках расследования причин крушения 737 MAX. Законодатели особенно интересуются тем, как самолет был допущен к полетам.

Дрейкорн заявил, что близкие отношения между Boeing и ФАА негативно влияют на международное восприятие США.

Он описал управление ФАА как ведомство, которое годами «не желало комментировать критику» по поводу своих связей с Boeing.

Отношения правительства с авиакомпанией могут навредить США

Отчет службы контроля Министерства транспорта США за 2012 год показал, что служащие ФАА смотрят на отношения своего начальства с официальными лицами Boeing как на «слишком близкие». Они также сообщили, что начальство не всегда поддерживало их усилия к «призыву Boeing к ответственности». Некоторые из работников даже боялись последствий подобных «усилий».

Дрейкорн заявил о том, что программе не хватало ответственности, поскольку, «если ответственность несет большая корпорация, это значит, что каждый в корпорации ответственен, то есть не ответственен никто».