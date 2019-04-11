Катастрофы Boeing угрожают лидерству США в мировой авиации

Эксперты и законодатели заявили, что репутация США как страны с золотым стандартом авиации находится под угрозой, поскольку она борется с последствиями двух фатальных крушений Boeing 737 MAX, произошедших за последние пять месяцев и унесших жизни 350 человек, пишет Business Insider.
Поколения американского лидерства упрочили репутацию авиационной промышленности США как международного стандарта безопасности, который другие страны пытаются скопировать.
Однако две роковые катастрофы - произошедшая в прошлом месяце в Эфиопии и в октябре в Яванском море - похоже, были вызваны недостатками конструкции американского самолета и обратили внимание общественности на то, как США сертифицируют самолеты, на потенциальный конфликт интересов компании Boeing и ФАА (Федеральное управление гражданской авиации США), которое разрешило Boeing способствовать сертификации своих собственных самолетов, на отношения авиастроительной компании с президентом Дональдом Трампом и на репутацию США как образца воздушной безопасности.
Это привело к усилению международного внимания, растущему чувству недоверия и расследованию Сената США процесса выдачи сертификатов для самолетов. Предварительный отчет из Эфиопии о крушении рейса номер 302 Ethiopian Airlines показал, что пилоты следовали аварийным протоколам Boeing, но все же не смогли спасти самолет. Компания Boeing признала, что именно проблемы в программном обеспечении привели к обоим крушениям, и начала работу над обновлениями программного обеспечения.
Том Феррьер, член Международного общества расследований воздушной безопасности, рассказал Business Insider, что «по всему миру США признаны как страна, устанавливающая стандарты авиации».
Однако катастрофы навредили репутации страны. «Если речь идет о уроне репутации, то все довольно ясно, - сказал Феррьер. - В ближайшее время события нанесут ей ущерб».
Майкл Дрейкорн, бывший чиновник ФАА, который также был вице-президентом по контролю качества и соблюдению требований в Pratt & Whitney, компании-производителе реактивных двигателей, рассказал Business Insider о том, что, по его мнению, две авиакатастрофы нанесли удар по доверию к ФАА на мировом уровне.
«Репутации США может быть нанесен удар, - сказал эксперт. - И скорее всего, он должен быть нанесен».
Отношения Трампа с Boeing слишком «комфортны»
Алан Дил, бывший следователь Национального совета по транспортной безопасности США, сообщил, что Эфиопия могла послать самописцы, так называемые «черные ящики», на осмотр во Францию, а не в США из-за опасений предвзятого суждения, вызванного отношениями администрации Трампа с Boeing. При обычных обстоятельствах «ящики» американского производителя посылаются в США.
«Все мы слышали речь президента Трампа от лица компании Boeing, и в этой стране Boeing - это уважаемое предприятие, - сказал Дил. - Это компания, которая построила бомбардировщики, выигравшие Вторую мировую войну, и чьи ракеты помогли доставить наших астронавтов на Луну. Компании также удалось построить первый успешный реактивный пассажирский самолет».
Он добавил: «Все факторы, связанные с близостью администрации США и Boeing, могли стать основной причиной отправки «черных ящиков» во Францию».
Дрейкорн считает, что в действиях Трампа или любого из его предшественников, хваливших и работавших с американской компанией, не было ни одного намека на неправильное поведение, но эксперт отметил, что, возможно, в сознании людей сформировалось «негативное восприятие их отношений».
«Я, безусловно, понимаю какое негативное, скорее неуместное, восприятие это создает у людей в свете последних событий», - сказал он.
Мнение Тодда Кертиса, бывшего инженера безопасности в Boeing и основателя сайта, посвященного воздушной безопасности AirSafe.com, совпадает с точкой зрения Дила. По словам Кертиса, «очень комфортные длительные отношения» между правительством и компанией Boeing стали «еще чуть-чуть ближе» при администрации Трампа.
И хотя эти отношения не приковывают внимание судебной системы, они подсказывают, по мнению Кертиса, что «выяснение причин крушения не будет единственной проблемой Эфиопии».
«Я думаю, что это был жест пренебрежения, что власти Эфиопии намекнули о своем недоверии к США, которые не были бы полностью объективными при расшифровке данных с самописцев», - предположил Кертис.
Дил описал отношения между США и Эфиопией скорее как «потенциальный конфликт», а не реально существующий, но добавил, что другие страны могут вспомнить об инциденте при общении с авиационной индустрией США.
«Если бы я принимал решения в Ethiopian Airlines, то я бы поступил так же, - сказал Дрейкорн. - Все для того, чтобы обеспечить беспристрастную расшифровку содержимого самописцев».
Феррьер охарактеризовал решение Эфиопии одновременно как «импульсивное, вызванное злостью оскорбление и как намеренное игнорирование устоявшихся принципов расследования крушений».
«Хотел бы заметить, что не было никаких причин кроме политических и эмоциальных для отказа отправки самописцев в США», - сказал он.
И все же это произошло и вероятно оно символизирует того, как далеко зашло недоверие.
ФАА разрешило Boeing тестировать свои собственные самолеты
Международное внимание было обращено на устройство ФАА и на близкие связи между производителями и регулирующим агентством.
Система контроля ФАА, дающая производителям воздушных судов право изучать и тестировать свои собственные изделия, позволившая Boeing курировать выдачу сертификатов для своего программного обеспечения, подвергается внимательному рассмотрению законодателями в рамках расследования причин крушения 737 MAX. Законодатели особенно интересуются тем, как самолет был допущен к полетам.
Дрейкорн заявил, что близкие отношения между Boeing и ФАА негативно влияют на международное восприятие США.
Он описал управление ФАА как ведомство, которое годами «не желало комментировать критику» по поводу своих связей с Boeing.
Отношения правительства с авиакомпанией могут навредить США
Отчет службы контроля Министерства транспорта США за 2012 год показал, что служащие ФАА смотрят на отношения своего начальства с официальными лицами Boeing как на «слишком близкие». Они также сообщили, что начальство не всегда поддерживало их усилия к «призыву Boeing к ответственности». Некоторые из работников даже боялись последствий подобных «усилий».
Дрейкорн заявил о том, что программе не хватало ответственности, поскольку, «если ответственность несет большая корпорация, это значит, что каждый в корпорации ответственен, то есть не ответственен никто».
Действующий глава ФАА Дэниэл Элвел защищал систему перед Сенатом, доказывая, что она помогла создать безопасный самолет. По его словам, на изменение системы потребуются больше десяти тысяч новых сотрудников и дополнительные 1,8 миллиарда долларов.
ФАА дала производителям больше прав в проведении процедуры сертификации. Эта инициатива была одобрена Конгрессом в 2003 году с целью ускорить процессы сертификации и снизить расходы.
Сенатор от Демократической партии Том Юдалл (штат Нью-Мексико) заявил Business Insider о необходимости проверки отношений правительства и Boeing.
«Система напрочь полна изъянов»
«Время покажет, будет ли репутации ФАА как исторического лидера в международной авиации нанесен какой-то ущерб, но в свете последних несчастных случаев очень важно пристально изучить связи с производителями самолетов», - сказал Юдалл.
Он добавил: «Безопасность также является долгосрочным интересом этой отрасли промышленности, но иногда сиюминутные экономические соображения становятся слишком сильными, и именно поэтому мы не можем стоять в стороне, продолжая позволять важным регулирующим ведомствам быть захваченными компаниями, деятельность которых они должны контролировать».
Юдалл рассказал комиссии Сената в марте о том, что необходимые изменения должны гарантировать чтобы безопасность «осталась первостепенной целью, а не квартальные доходы этой компании».
На том же заседании сенатор от Республиканской партии (штат Техас) Тед Круз сказал, что «тесные связи между промышленностью и регулирующими структурами» грозят подорвать доверие общественности. В то же время сенатор от Демократической партии Ричард Блументал (штат Коннектикут) пообещал ввести новый закон для реформирования системы, которую он назвал «напрочь полной изъянов».
США и ФАА могут еще могут оправиться
«Определенной части ФАА может быть нанесен удар в ближайшее время, - продолжает Кертис с сайта AirSafe.com. - Но то, что сделало США лидером, не изменилось. Компания Boeing никуда не денется, и никуда не денется ФАА».
По мнению Дила, репутация США будет в порядке, если ФАА предпримет какие-либо действия, чтобы решить наболевшие вопросы. «Если другие страны хорошо воспримут действия ФАА и самолетам позволят продолжить коммерческие перевозки, то нынешние проблемы и критику регулирующей системы США скоро забудут», - добавил он.
Дрейкорн сказал, что смена руководства ФАА была бы самым лучшим способом достичь результата. «Для долгосрочного решения проблемы должны полететь головы».