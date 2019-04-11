"Барселона" одолела "Манчестер Юнайтед", Месси получил травму

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Барселоне» (0:1).

Единственный гол был забит на 12-й минуте – защитник англичан Люк Шоу отправил мяч в свои ворота. Это четвертое поражение «МЮ» в последних пяти матчах, включая чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Лионель Месси получил травму лица. Это случилось, когда Крис Смоллинг рукой разбил нос Месси на 30-й минуте игры. Аргентинец вернулся на поле после того, как ему оказали помощь. У Месси сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием – он вынужден был дышать через рот. В перерыве врачи «Барселоны» провели осмотр и исключили перелом носа,передает sports.ru .

Скорее всего, у футболиста незначительное повреждение в виде трещины в носовой перегородке. Если диагноз подтвердится, то Месси пропустит несколько дней и, вероятно, не сыграет в субботнем матче Ла Лиги с «Уэской». Но к ответной встрече с «МЮ» он будет готов. Также у Месси было небольшое повреждение века, что ограничивало обзор игроку.

«Аякс» дома сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).

На гол форварда туринцев Криштиану Роналду своим мячом ответил вингер голландцев Давид Нерес.