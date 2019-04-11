Чт, 11.04.2019
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  • Самолет премьер-министра Эстонии экстренно развернули из-за технических неполадок

Самолет премьер-министра Эстонии экстренно развернули из-за технических неполадок

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Юри Ратас.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Эстонии Юри Ратас и сопровождавшая его делегация, из-за технических неполадок был вынужден прервать полет в Эстонию и вернуться в Брюссель. Напомним, что в Брюсселе премьер-министр участвовал во внеочередной встрече глав государств и правительств ЕС.

Как уточнили в пресс-службе правительства, Ратас должен прибыть в Эстонию сегодня после полудня. Из-за опоздания он не сможет участвовать в сегодняшнем заседании правительства и пресс-конференции.

Премьер-министр и сопровождающая его делегация отправились в Брюссель заказным самолетом.

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