Самолет премьер-министра Эстонии экстренно развернули из-за технических неполадок

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Эстонии Юри Ратас и сопровождавшая его делегация, из-за технических неполадок был вынужден прервать полет в Эстонию и вернуться в Брюссель. Напомним, что в Брюсселе премьер-министр участвовал во внеочередной встрече глав государств и правительств ЕС.
Как уточнили в пресс-службе правительства, Ратас должен прибыть в Эстонию сегодня после полудня. Из-за опоздания он не сможет участвовать в сегодняшнем заседании правительства и пресс-конференции.
Премьер-министр и сопровождающая его делегация отправились в Брюссель заказным самолетом.