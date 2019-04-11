Самолет премьер-министра Эстонии экстренно развернули из-за технических неполадок

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Эстонии Юри Ратас и сопровождавшая его делегация, из-за технических неполадок был вынужден прервать полет в Эстонию и вернуться в Брюссель. Напомним, что в Брюсселе премьер-министр участвовал во внеочередной встрече глав государств и правительств ЕС.