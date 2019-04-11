Чт, 11.04.2019
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  • ДТП в Ласнамяэ: одного человека увезли на скорой

ДТП в Ласнамяэ: одного человека увезли на скорой

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Скорая помощь.

ФОТО: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

В среду в 19.13 в полицию сообщили о ДТП в столичном районе Ласнамяэ: на улице Смуули легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Как уточнили в полиции, 53-летний водитель грузовика Man с прицепом перестраивался в правый ряд и столкнулся с ехавшим там автомобилем Kia Rio, за рулем которого был 43-летний мужчина. Водителя Kia доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

Полиция просит очевидцев произошедшего позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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