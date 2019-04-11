ДТП в Ласнамяэ: одного человека увезли на скорой

Как уточнили в полиции, 53-летний водитель грузовика Man с прицепом перестраивался в правый ряд и столкнулся с ехавшим там автомобилем Kia Rio, за рулем которого был 43-летний мужчина. Водителя Kia доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.