ДТП в Ласнамяэ: одного человека увезли на скорой

В среду в 19.13 в полицию сообщили о ДТП в столичном районе Ласнамяэ: на улице Смуули легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
Как уточнили в полиции, 53-летний водитель грузовика Man с прицепом перестраивался в правый ряд и столкнулся с ехавшим там автомобилем Kia Rio, за рулем которого был 43-летний мужчина. Водителя Kia доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.
Полиция просит очевидцев произошедшего позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.