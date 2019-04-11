Фото и видео: четверть миллиона э-голосов «засверлили» до неузнаваемости

Уничтожение э-голосов немного напоминает школьные уроки труда. На столе избирательной комиссии были установлен две разделочные доски, на которых оператор э-голосования Индрек Леэзи сначала просверлил дрелью девять чипов ключевых частей э-голосования. После этого Леэзи вскрыл клещами жесткий диск, в котором находился необходимый для открытия э-голосов ключ и просверлил и эти чипы.

Запуск системы э-голосания в какой-то степени напоминание активизацию ядерной кнопки, демонстрируемую в кино, то есть для этого необходимо наличие нескольких человек. Ключ системы распределен по девяти карточкам с чипами, то есть ключевым частям, которые получают семь членов Республиканской избирательной комиссии и два работника службы выборов. Чтобы запустить ключ э-выборов, необходимо иметь одновременно как минимум пять ключевых частей.

Руководитель э-голосования Тарви Мартенс объяснил, что каждый обладатель ключевой части лично отвечает за свою карточку с чипом. Раздать эти карточки разным людям, было решено для снижения рисков. Если какая-то ключевая часть пропадет или сломается, достаточно пяти карт, чтобы активировать ключ считывания э-голосов. За порядком использования всех ключевых частей следит аудитор компании KPMG, на глазах у которого каждую ключевую часть заклеивают пленкой. Перед каждым последующим использованием аудитор проверяет, чтобы на картах не было следов удаления пленки.

Уничтожение серверного диска э-голосования. ФОТО: Sander Ilvest

247 232 э-голоса, поданных на выборах, сейчас хранятся в службе выборов. Поскольку объем одного э-голоса не превышает двух килобайтов, они все поместились на DVD-диске и места осталось предостаточно. Сами голоса служба выборов позже официально тоже уничтожит. Матренс подчеркнул, что сейчас э-голоса являются неиспользуемым дигитальным мусором, поскольку без ключа их нельзя открыть и прочесть.

Хотя за подсчетом э-голосов наблюдало огромное количество наблюдателей из всех партий, вчера, во время уничтожения ключа, кроме Postimees на место не пришел никто. «Уничтожение происходит в тишине, это не особо привлекательная и имеющая значение процедура», - отметил Мартенс.