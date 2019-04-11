Фото: квартира в Пирита совсем рядом с морем ищет хозяина

Квартира находится в Пирита, в построенном в 2010 году доме. В ней четыре комнаты, и она идеально подходит для семьи, которая оценит близость леса, троп здоровья и, особенно, моря, которое вообще находится в сотне метрах от дома.

ФОТО: KV.EE

В двухэтажной квартире две ванных, два туалета, в комнатах вместительные шкафы-купе. В квартиру ведет отдельный вход, а также имеются балкон площадью 15 м2 и восьмидесятиметровая терраса.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже прихожая и гардеробная для верхней одежды. Все остальные помещения находятся на верхнем этаже. Планировка открытая и очень оригинальная: особенно привлекательны выпуклые стены.

ФОТО: KV.EE

Несмотря на то, что дом построен в 2010 году, квартира по-настоящему новая, так как ей практически не пользовались. В доме всего четыре квартиры.​

ФОТО: KV.EE