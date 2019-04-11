Тереза Мэй.

ФОТО: Yves Herman / Reuters / Scanpix

В обзоре британской прессы 11 апреля:

Три пути для премьерства Терезы Мэй

Британские издания продолжают обсуждать Брекзит и дальнейшую судьбу премьер-министра Британии Терезы Мэй. Financial Times предлагает несколько вариантов развития событий.

Время Терезы Мэй на Даунинг-стрит подходит к концу. В марте премьер обещала уйти в отставку, если парламент проголосует за ее проект соглашения с ЕС. С тех пор ее однопартийцы обдумывают, как сместить ее с должности, а конкурс на ее преемника уже, по сути, в самом разгаре, пишет издание.

После досрочных выборов 2017 года, на которых консерваторам не удалось получить абсолютное большинство в парламенте, Мэй сказала своей партии: «Я буду служить вам до тех пор, пока я вам нужна". С тех пор среди тори не умолкает ропот но она и не думает никуда уходить. Вместо этого она занимается тем, что считает своим долгом: реализацией Брекзита».

В каких же случаях может завершиться ее премьерство? FT рассматривает три сценария.