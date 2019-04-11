Даже если ей не удастся получить одобрение парламента для проекта соглашения с ЕС, Мэй может попытаться сохранить свое кресло. Но оставаться на своем посту после неудачи в выполнении главной задачи будет крайне непросто. Огромное значение для нее имеет 22 мая. Если к тому времени ее проект соглашения не будет одобрен, по условиям отсрочки проведения Брекзита Британии придется принять участие в выборах в Европейский парламент.

Участие в выборах через три года после того, как страна проголосовала за выход из ЕС, станет унижением для правительства, которое обещало провести Брекзит. Если верить опросам общественного мнения, на этих выборах тори проиграют. Партия также морально готовит себя к фиаско на местных выборах в Англии, которые пройдут 2 мая, пишет издание.

Мэй намекнула, что, если ей не удастся заручиться поддержкой Палаты общин по проекту соглашения до проведения выборов, она не сможет долго оставаться премьер-министром.

В таких обстоятельствах давление на нее со стороны кабинета министров и членов парламента, требующих ее отставки, будет огромным. Также партия может быть крайне недовольна длительной отсрочкой Брекзита, на которой настаивает ЕС, пишет газета.

По правилам Консервативной партии, голосование о недоверии лидеру может проводиться лишь один раз в 12-месячный период, его безуспешно пытались провести 13 декабря, так что в настоящее время применить в отношении Мэй официальную процедуру по смещению ее с поста премьера невозможно. Но законы политического тяготения могут оказаться непреодолимыми, как выражается FT.

Лето: соглашение одобрено. Мэй уходит в отставку в конце июня.

Этот сценарий был изложен самой Мэй. Если соглашение о Брекзите будет принято парламентом до 22 мая, выборы в Европарламент в Британии не состоятся и страна выйдет из ЕС.

Мэй заявила, что уступит дорогу новому премьер-министру, который займется проведением второго этапа переговоров о Брекзите, в том числе о торговых отношениях, и начнутся эти переговоры, вероятно, в конце года, после того как будет сформирован новый состав Еврокомиссии.

Члены парламента считают, что премьер-министру придется выполнить данное партии обещание.

«Я не думаю, что она дотянет до осени. Все рухнет раньше», - приводит FT слова высокопоставленного британского чиновника.

Осень: соглашение принято. Мэй пытается сохранить лицо.

Некоторые члены правительства полагают, что в случае принятия парламентом соглашения популярность Мэй подскочит, экономический рост в стране усилится и недовольство внутри партии тори спадет.

Несколько министров считают, что она может продержаться на Даунинг-стрит до осени, что позволит выбрать нового лидера во время ежегодной конференции партии в октябре.

Есть и те, кто полагает, что премьер попытается остаться дольше. «Она настолько оторвана от реальности, что постарается продержаться до декабря, несмотря ни на что, - цитирует газета члена парламента от тори. - За это время она разрушит Консервативную партию».

Интересная жизнь в Грузии сбежавшего от правосудия британца

Джек Шепард, которого признали виновным в гибели женщины, утонувшей во время катания с ним на скоростном катере по Темзе, вернулся в Британию из Грузии. Корреспондент Guardian Люк Хардинг решил выяснить, как британцу удавалось так долго скрываться от правосудия.

Грузия - прекрасное для посещения место во всех смыслах. Вкусная еда, прекрасное вино, отличные виды. Можно плавать, кататься на лыжах, ходить в горы. Там прекрасный климат, а отдых обойдется недорого. А для некоторых это также идеальное место, чтобы исчезнуть, пишет автор.

В марте 2018 года Шепард сел на самолет Turkish Airlines в Лондоне, нарушив условия освобождения под залог. Сделав пересадку в Стамбуле, он прилетел в Тбилиси. В течение 10 долгих месяцев он скрывался от правосудия. Согласно информации, полученной от источников, ему было несложно начать новую анонимную жизнь в Тбилиси под вымышленным именем Джека Гранта. Местные жители понятия не имели , что он преступник, отмечает Хардинг.

Шепард одну за другой снимал квартиры в центре Тбилиси. Аренда обходилась примерно в 250 фунтов в месяц. Время от времени он менял места проживания, сообщили источники издания.

В Британии Шепард работал веб-разработчиком в качестве фрилансера. У него были постоянные клиенты. В Тбилиси он смог найти себе работу по той же специальности. В свободное время он посещал бары и рестораны. Журналист телеканала «Рустави-2» Нино Вардзелашвили, освещавшая историю Шепарда, рассказала, что он путешествовал по всей Грузии.

«За эти 10 месяцев он прекрасно провел время в Грузии», - сказала она. Как ему удалось оставаться инкогнито? «Никто не знал, кто он такой. Даже полиция. У нас о его деле ничего не было известно», - добавила она.

Идиллия закончилась в январе, когда британские СМИ выяснили, где он находится. Издания выяснили, что он планировал переехать в Азию и начать новую жизнь где-нибудь в Таиланде или Индонезии. Но он сдался властям и следующие девять недель провел в местном КПЗ, где ему создали весьма комфортные условия. Накануне он был доставлен под конвоем в Британию, пишет автор.

Американские банки проверили, нет ли у них «грязных» денег из России

Три крупнейших американских банка проверили счета своих клиентов, чтобы выявить возможные случаи отмывания денег из России, пишет Financial Times.

Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен, глава Morgan Stanley Джеймс Горман и гендиректор Citigroup Майкл Корбат сообщили об этом на слушаниях в Конгрессе. Мойнихен и Горман заявили, что проверки не выявили какой-либо подозрительной активности, а Корбат сказал, что не может комментировать ведущееся расследование, пишет газета.

Американские законодатели ведут расследование в отношении немецкого Deutsche Bank, который обвиняют в отмывании средств российских клиентов. В 2017 году банк согласился выплатить 630 млн долларов штрафа по условиям соглашения с властями США и Британии.

Председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс сказала: «Было много сообщений о том, как Deutsche Bank стал проторенной дорогой для преступников, клептократов и союзников Путина, чтобы выводить незаконные средства из России».

«Согласно недавней информации, некоторые ваши организации также оказывали… услуги отдельным лицам или субъектам, которые участвовали в сомнительных денежных транзакциях», - цитирует ее FT.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com