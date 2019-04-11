Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на командном чемпионате мира

Сегодня в японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования открыли танцевальные пары
Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 2-е.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Танцы на льду Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 87,31
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 84,57
3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 82,86
Также сегодня женщины и мужчины покажут короткую программу в одиночном катании.