Чт, 11.04.2019
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Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на командном чемпионате мира

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Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис.

ФОТО: ISSEI KATO / REUTERS

Сегодня в японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования открыли танцевальные пары

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 2-е. 

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Танцы на льду Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 87,31

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 84,57

3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 82,86

Также сегодня женщины и мужчины покажут короткую программу в одиночном катании.

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