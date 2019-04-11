Невнимательность при заказе товара из Top Shop обернулась дополнительными затратами

Портал Rus.Postimees попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию фирму Studio Moderna, которой принадлежит торговая марка Top Shop.

«Приобретая товар по интернету или телефону, клиент имеет право в течение 14 дней вернуть товар, который при этом должен быть не использован и находиться в оригинальной упаковке. С товаром можно ознакомиться, чтобы убедиться подходит ли он, но в процессе ознакомления покупатель обязан проследить, чтобы товар и оригинальная упаковка не были повреждены. Процесс ознакомления с товаром должен проходить так же, как и в обычном магазине перед покупкой. Например: в кофеварке нельзя варить кофе, газонокосилкой нельзя косить траву», - объяснили в службе поддержки Studio Moderna.

Там же подчеркнули, что вышеперечисленные условия возврата указаны на обратной стороне счета, который каждый клиент получает вместе с товаром, кроме того, все эти условия перечислены на сайте Top Shop.

«Когда Ольга С. позвонила нам и выразила желание вернуть товар, оператор назвал ей эти условия возврата. Клиентка утверждала, что кофейная машине не использована», - сказали в службе поддержки, отметив, что никакой другой информации о возможностях тестирования товаров в листе возврата нет.

«Товар в таком состоянии, к сожалению, не может уже быть продан как новый другому клиенту, так как на нем имеются следы использования, в том числе и запах кофе. В случае нарушения покупателем правил ознакомления с товаром продавец имеет право в одностороннем порядке снять с возвращаемой покупателю суммы товара компенсацию, соответствующую уменьшенной ценности товара, - объясняет Studio Moderna. - В настоящий момент возврат оформлен на все товары, кроме тех, что остались у клиента на руках – на них оформлен отдельный счет. Также в этот счет добавлена сумма в 25,99 евро, что является компенсацией за возврат товара в ненадлежащем виде».

Служба поддержки клиентов подчеркивает, что проверила и диалог заказа: «Оператор точно называет стоимость каждого товара в заказе, в том числе и кофе, и гарантии, а также - стоимость комплекта, объясняя, что все товары будут указаны в счете отдельной строкой. Вся вышеперечисленная информация была передана клиенту Ольге С., которая обращалась к нам через юриста». Эксперт по коммуникации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Пилле Калда напоминает о правах покупателей и продавцов при осуществлении сделок как в обычном магазине, так и по телефону и интернету:

«В течение 14 дней у потребителя есть право отказаться от покупки, которая была сделана в интернет-магазине, заказана в каталоге или осуществлена в торговом представительстве. Это право не зависит от умения потребителя обосновать свой отказ или от чего-либо подобного, это установленное законом право, которое торговец должен предоставить потребителю: при использовании права вернуть товар в течение 14 дней потребитель не должен называть торговцу причину возврата. Товар, возвращаемый в интернет-магазин, не должен быть поврежден и у потребителя есть право ознакомиться с ним таким же образом, как бы он сделал это в обычном магазине. Идея возврата товара в течение 14 дней в том и заключается, чтобы потребитель мог ознакомиться с товаром так же, как в обычном магазине. Например, в обычном магазине потребитель не будет поджаривать хлеб в тостере, варить кофе или собирать пылесосом пыль.

Право на возврат действует и тогда, когда упаковка открыта и товар не находится в оригинальной упаковке. Если товар был использован или не находится в оригинальной упаковке, у предприятия нет права отказаться от приема товара, но у него есть право потребовать от потребителя компенсацию в зависимости от снижения стоимости товара.

Обычный магазин не должен принимать товар, если он качественный и у потребителя нет к нему претензий. Зачастую ошибочно полагают, что и в обычном магазине действует право на возврат и обмен товара в течение 14 дней, но это не так. Например, если потребитель купил что-либо в магазине, а позже, придя домой, счел покупку недостаточно нужной или вещь ему просто не подошла, магазин не должен ее выкупать.