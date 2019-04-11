В официальном обменнике продали фальшивые 100 долларов?

В редакцию Rus.Postimees обратился Сергей, который уверяет, что ему подсунули подделку в обменном пункте фирмы EUREX, который находится в Lasnamäe Centrum. Деньги он менял перед поездкой в Египет, обменял евро на 250 долларов. А по прибытии в египетский аэропорт обнаружил, что египтяне не принимают одну из сотенных купюр, заявляя, что она ненастоящая.

Вернувшись в Таллинн, Сергей первым делом поехал в обменник. «Я объяснил продавцу, что мне продали фальшивую купюру. Работник проверил ее на своем аппарате и сказал, что тот его не принимает. Я сразу позвонил в полицию по номеру 112 и попросил прислать патруль». Но, по словам Сергея, работница обменного пункта с кем-то поговорила и попросила его отменить вызов полиции и сразу отправиться в главную контору фирмы, где его ждет руководство.

«Там посмотрели купюру, проверили мою карточку клиента обменника и сразу сказали, что есть отметка о покупке 250 долларов в конце февраля. Сказали, что сами обратятся в полицию, составили акт изъятия купюры, а через несколько дней мне позвонили из полиции и вызвали на допрос», - рассказывает Сергей.

На допросе Сергей был вчера. Там у него выяснили обстоятельства приобретения купюры, сказали, что он проходит по делу как свидетель и пообещали разобраться.

Однако версия Сергея в корне отличается от той, которую изложили нам представители сети обменных пунктов EUREX.

Представитель EUREX CAPITAL OÜ Инга Олеск для начала уточнила, что, по закону, они обязаны конфисковать денежную купюру с признаками подделки и передать ее в полицию для проведения экспертизы: «Так мы поступили и в данной ситуации. Клиент С. Обратился в нашу контору с целью продать 100 долларов США, и когда оказалось, что купюра имеет признаки подделки, наш работник предложил клиенту обратиться в полицию, чтобы провести экспертизу. После этого клиент стал утверждать, что получил эту купюру у нас. К сожалению, мы не можем сказать, как долго будет длиться экспертиза, но обязательно сообщим о ее результатах клиенту сразу, как только получим информацию».

Олеск уточнила, что если экспертиза установит, что это не подделка, клиенту деньги вернут.

По словам Олеск, EUREX проводит всестороннюю проверку всех купюр: «Для выявления фальшивых денег мы используем как считыватели, так и специальные сканеры для валюты, кроме этого, все наши работники проходят основательное обучение. Таким образом, крайне мала вероятность того, что клиент С. получил поддельную купюру в нашей конторе. За 20 лет работы мы ни разу не выдавали поддельных купюр».