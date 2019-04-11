Диктуют все: Черчесов, Познер, Noize MC

«Отрадно осознавать, что выдающиеся люди с радостью принимают предложения продиктовать текст Тотального диктанта на различных площадках по всему миру, - сказал председатель Таллиннского оргкомитета акции Михаил Кылварт. - Многие из них готовы повторить этот опыт: к примеру, артист Дмитрий Харатьян, впервые продиктовав текст в Таллинне в 2017 году, на этот раз станет „диктатором“ во Франкфурте-на-Майне».

В этом году особое внимание приковано к Таллинну, который стал столицей акции. Здесь на площадке Центра русской культуры текст продиктует автор этого года Павел Басинский. На других площадках города диктаторами станут главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, актер театра и кино Кирилл Кяро, а также актриса Русского театра, режиссер и телеведущая Татьяна Космынина.

«Часто наше сотрудничество не ограничивается одним днем и чтением текста: у нас есть настоящие послы проекта, грамотности и культуры речи, которые помогают нам в налаживании контактов, расширении географии проекта и распространении информации о Тотальном диктанте», - рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

На родине Тотального диктанта центральной площадкой станет Новосибирский государственный университет, где текст продиктует писатель и телеведущий Владимир Познер. В Новосибирске диктант можно будет также написать под диктовку литературного критика и писателя Дмитрия Быкова.