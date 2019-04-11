Селфи на эстонско-российской границе обошлось туристам в круглую сумму

В среду пограничники задержали в приграничной зоне Сетомаа трех человек, которые, несмотря на предупреждающие знаки, решили сфотографироваться на фоне российского пограничного столба.
Утром 10 апреля приборы слежения зафиксировали в приграничной зоне передвижение трех человек. Прибывшие на место патрульные уже никого возле столба не обнаружили, однако поблизости оказался автомобиль, на котором и передвигались туристы, нарушившие запрет. Мужчина и две женщины объяснили пограничникам, что просто хотели сделать фото на память. Туристов доставили на пограничный кордон, где всем троим выписали штрафы на общую сумму 600 евро.
Руководитель кордона Саатсе Арви Суви отмечает, что туристы, несмотря на многочисленные хорошо заметные и продублированные на нескольких языках предупреждающие таблички, все же нарушили запрет и пошли обниматься с российским пограничным столбом. «Увы, у каждого нарушения запрета или предупреждения есть своя цена, и люди, проезжающие приграничную зону, должны понимать, что находящиеся там предупреждающие таблички все же установлены не без причины», - сказал Суви.
Он напомнил, что в зоне рядом с пограничным столбом действует пограничный режим, и посторонним там находиться нельзя. «Находясь возле красно-зеленого российского пограничного столба, человек уже незаконно нарушает временную контрольную линию. О приближении к пограничной зоне предупреждают желтые таблички, запрещающие идти дальше», - добавил Суви.
Руководитель кордона отметил, что люди нарушают запрет, надеясь, что этого никто не увидит, но пограничники с помощью устройств наблюдения постоянно следят за происходящим. «Если человек игнорирует правила и из любопытства все же пойдет в запрещенную зону сделать фото, это фото ему дорого обойдется», - предупредил он. Нарушение временной контрольной линии может караться штрафом до 800 евро или арестом.