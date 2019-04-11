Выше и легче: Saku представил новые бутылки

«Переход на новые бутылки – крупнейшая инвестиция Saku за последние два года, – прокомментировал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс. – Всего в новые технологии и упаковки мы инвестировали более 1,6 миллиона евро».

В сравнении с прежними бутылками, которые на заводе Saku стали использовать десять лет назад, новая бутылка немного выше и на 20 граммов легче. «Это значит, что разница в весе бутылок составляет 6%. Учитывая весь производственный цикл и срок службы бутылок, это важная инвестиция – в том числе с точки зрения ценовой эффективности и экологии», - добавил Хярмс.

«Новые более элегантные форму и дизайн получат наш представительский бренд Saku Originaal и возвращающийся в ассортимент безалкогольный Saku Originaal Alkoholivaba, а также сорта Hele, Tume, Porter, Pilsner, Dublin, Manchester и Mõdu», - отметил член правления Saku Õlletehas.

С апреля Saku начнет разливать пиво в новые бутылки. ФОТО: Saku Õlletehas