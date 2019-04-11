Чт, 11.04.2019
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  • Фото: мраморная лестница и открытая ванная в подмосковной вилле

Фото: мраморная лестница и открытая ванная в подмосковной вилле

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ФОТО: hqroom.ru

Сайт об архитектуре Hqroom представляет роскошный проект: виллу, которая может украсить собой не только подмосковный поселок, но и любое другое престижное место на планете. 

ФОТО: hqroom.ru

Проект частной виллы AL_HoUSe реализован в клубном поселке в Москве архитектором Сергеем Наседкиным, представляющим студию ARCH.625. Резиденция отличается переменной этажностью и представляет собой монолит с кирпичным заполнением и доломитовой облицовкой. Проект включает основной дом с классической линейной планировкой и гостевой дом с патио.

Оригинально решенная ванная.

ФОТО: hqroom.ru

На первом этаже расположены гостиная, кухня, столовая, домашний кинотеатр, кабинет, гостевая спальня, спа-зона с бассейном и сауной, постирочная и гараж. Центральная зона с лестницей, ведущей на второй этаж, облицована мрамором. Наверху спроектированы четыре спальни с ванными и гардеробная.

Все фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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