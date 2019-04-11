У открытой планировки есть один большой недостаток

При ремонте жилья или его перепланировке действуйте осторожно и не сносите слишком много стен. Стоит продумать новую планировку очень тщательно и подумать о последствиях, которые могут появиться после таких радикальных ремонтных работ, советует domain.com.

Кроме того, задумайтесь, куда вы денете свою мебель и предметы интерьера, ведь если стен станет меньше, то и мебель может не соответствовать новым размерам комнат.