У открытой планировки есть один большой недостаток

Задумав открытую планировку, собственники недвижимости часто совершают одну грубую ошибку, которая нарушает общий вид жилища и уменьшает его ценность, пишет портал Kodustiil.
При ремонте жилья или его перепланировке действуйте осторожно и не сносите слишком много стен. Стоит продумать новую планировку очень тщательно и подумать о последствиях, которые могут появиться после таких радикальных ремонтных работ, советует domain.com.
Кроме того, задумайтесь, куда вы денете свою мебель и предметы интерьера, ведь если стен станет меньше, то и мебель может не соответствовать новым размерам комнат.
Чтобы не переборщить со сносом стен, квалифицированный специалист по ремонту рекомендует начертить план жилища с обозначением стен, подлежащие сносу. Также наличие такого плана дома или квартиры поможет правильно расположить электрические розетки и места для потолочных или настенных светильников.