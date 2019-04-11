Чт, 11.04.2019
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У открытой планировки есть один большой недостаток

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Открытая планировка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: KV.EE

Задумав открытую планировку,  собственники недвижимости часто совершают одну грубую ошибку, которая нарушает общий вид жилища и уменьшает его ценность, пишет портал Kodustiil.

При ремонте жилья или его перепланировке действуйте осторожно и не сносите слишком много стен. Стоит продумать новую планировку очень тщательно и подумать о последствиях, которые могут появиться после таких радикальных ремонтных работ, советует domain.com.

Кроме того, задумайтесь, куда вы денете свою мебель и предметы интерьера, ведь если стен станет меньше, то и мебель может не соответствовать новым размерам комнат.

Чтобы не переборщить со сносом стен, квалифицированный специалист по ремонту рекомендует начертить план жилища с обозначением стен, подлежащие сносу. Также наличие такого плана дома или квартиры поможет правильно расположить электрические розетки и места для потолочных или настенных светильников.

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