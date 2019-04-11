Чт, 11.04.2019
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Смотрите, как выглядит новая официальная фотография президента

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В четверг утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд презентовала в Кадриорге свою книгу Hoiame Eestit! («Бережем Эстонию!»), в которой собраны ее речи за первую половину официального срока пребывания в должности главы государства. Кроме того, там же была представлена новая официальная фотография президента, которая будет украшать стены различных учреждений.

Официальная фотография президента ЭР - это документ, у которого есть определенные параметры и оформление. Она должна занимать почетное место в государственных учреждениях ЭР, генштабе и подразделениях Сил обороны, а также в самоуправлениях. Вывешивать портрет президента могут и другие учреждения, у которых есть соответствующее желание.

При желании частные лица могут получить официальную фотографию на сайте канцелярии президента, распечатать ее и вставить в рамку.

Так выглядел предыдущий официальный снимок Керсти Кальюлайд:

Первая официальная фотография Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Presidendi kantselei

Так выглядит новая официальная фотография президента ЭР.

ФОТО: Presidendi kantselei

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