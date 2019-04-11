Смотрите, как выглядит новая официальная фотография президента

В четверг утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд презентовала в Кадриорге свою книгу Hoiame Eestit! («Бережем Эстонию!»), в которой собраны ее речи за первую половину официального срока пребывания в должности главы государства. Кроме того, там же была представлена новая официальная фотография президента, которая будет украшать стены различных учреждений.
Официальная фотография президента ЭР - это документ, у которого есть определенные параметры и оформление. Она должна занимать почетное место в государственных учреждениях ЭР, генштабе и подразделениях Сил обороны, а также в самоуправлениях. Вывешивать портрет президента могут и другие учреждения, у которых есть соответствующее желание.
При желании частные лица могут получить официальную фотографию на сайте канцелярии президента, распечатать ее и вставить в рамку.
Так выглядел предыдущий официальный снимок Керсти Кальюлайд: