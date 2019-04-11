Смотрите, как выглядит новая официальная фотография президента

Официальная фотография президента ЭР - это документ, у которого есть определенные параметры и оформление. Она должна занимать почетное место в государственных учреждениях ЭР, генштабе и подразделениях Сил обороны, а также в самоуправлениях. Вывешивать портрет президента могут и другие учреждения, у которых есть соответствующее желание.