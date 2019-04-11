В Таллинне состоится премьера фильма о раллисте Отте Тянаке

Презентация фильма об Отте Тянаке под названием «Ott Tänak - The Movie» состоится в таллиннском кинотеатре Cinamon Kosmos Imax сегодня вечером. На премьеру фильма приедет и сам Отть Тянак со штурманом Мартином Ярвеоя на действующей раллийной машине "Тойота", на которой Тянак и Ярвеоя сражаются в этом сезоне за титул чемпионов мира по ралли.