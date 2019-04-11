Джулиан Ассанж. ФОТО: Peter Nicholls/Reuters/Scanpix

Полиция Лондона задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как Эквадор отказался предоставлять ему убежище в своем посольстве.

Как сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда, Ассанж находится под стражей в полицейском участке в центре Лондона, где останется до появления в Вестминстерском магистратском суде.

7 декабря 2010 года Ассанж был задержан лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок, а через девять дней Высокий суд в Лондоне выпустил основателя WikiLeaks из тюрьмы под залог.