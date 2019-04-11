Кровавая баня в эстонском лесу: найти преступников помогла премия в 2000 евро

Все началось 6 марта прошлого года, когда два охотника, выслеживая кабанов в волости Хальяла, наткнулись в деревне Видрику на трупы двух лосей. Однако охота на лосей разрешена с 15 сентября по 15 декабря. Один из нашедших останки - охотник по имени Валдо с почти 50-летним стажем - признался в суде, что впервые увидел такую картину. Обычно охотники потрошат убитого лося на месте и затем везут животное в пункт обработки. Однако браконьеры вырезали лучшие куски и оставили трупы гнить.

О случившемся сообщили члену правления охотничьего общества Ранна Танелю, который в свою очередь проинформировал Инспекцию окружающей среды, указав координаты останков. Вчера в суде Танель сказал, что открывшаяся на месте преступления картина была одной из самых ужасных вещей, которые когда-либо доводилось видеть, поэтому в охотничьем обществе решили объявить о награде в 2000 евро тому, кто сообщит информацию, которая выведет на браконьера или браконьеров.

И вскоре раздался телефонный звонок. Звонила женщина, утверждавшая, что знает, где находится мясо убитых лосей. Танель передал номер звонившей полицейскому Маргусу Коттеру. Свидетельница Кюлли рассказала в суде, что занимается изготовлением мясных консервов. Обычно она изготавливает их из свинины, но сырье поставляют и охотники. 6 марта прошлого года, когда браконьеры убили двух лосей, ей позвонил незнакомый мужчина и сказал, что один лось попал под машину и из мяса животного надо сделать консервы. Мясо привезли двое мужчин. По словам Кюлли, оно было очень свежее.

В то же время ей показалось, что для одного лося мяса слишком много. Однако, по ее словам, это обстоятельство ее не смутило. Но позже закралось подозрение, когда ей позвонила свекровь и рассказала о статье, опубликованной в Virumaa Teataja, где сообщалось о кровавой бане в лесу. Кроме того, в статье говорилось о премии, обещанной за информацию, которая позволит выйти на браконьеров.

Кюлли пробила номер телефона звонившего ей мужчины в Google и вышла на отца и сына Пыэсасте. Эти люди и привезли ей мясо. Кюлли предположила, что ей звонил Эймар Пыэсасте - отец. На просторах интернета она также нашла статью Õhtuleht, в которой один из Пыэсасте утверждал, что выпущенная по ошибке пуля в лесу может попасть в кого угодно.

По словам Кюлли, сообщение о премии побудило ее позвонить члену правления охотничьего общества. Позже с ней связался полицейский, который велел сообщить, когда заказчик явится за консервами.

По словам Кюлли, она сделала как было велено, и после того, как она сообщила о времени приезда заказчика, к ней явились сотрудники Инспекции окружающей среды. По словам женщины, когда Пыэсасте погрузили консервы в серый джип и начали отъезжать, машину остановили служащие инспекции.

В суде защищающий Пыэсасте присяжный адвокат Эпп Ландберг сравнил проведенное Инспекцией окружающей среды расследование с решетом.

Например, по оценке защитника, из собранных инспекцией доказательств становится понятно, кто занимался обработкой мяса, но не то, кто охотился на лосей. По оценке адвоката, заказанные инспекцией экспертизы не внушают доверия, потому что они не были заказаны в Институте судебной экспертизы Эстонии.

Обыск машины Пыэсасте защитник счел противозаконным, потому что на обыск не было разрешения суда. Об этом упомянул и представитель Инспекции окружающей среды, объяснив, что это был осмотр, который по ошибке оформили как обыск.

Кроме того, присяжный адвокат предъявил суду справку от семейного врача, согласно которой со 2 февраля по 1 июня Эймар Пыэсасте находился на больничном. Из этого, по оценке защитника, должно следовать, что состояние здоровья Пыэсасте не позволяло ему охотиться в марте.