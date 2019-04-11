Сегодня, 11 апреля, около 11:20 центр тревоги получил сообщение о ДТП в деревне Тыренурме (волость Пыльтсамаа), где столкнулись фургон Renault и легковой автомобиль Toyota.

В результате столкновения фургон съехал в кювет, а легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение. Оба транспортных средства были настолько деформированы, что спасателям пришлось вырезать из салонов водителей.

Водители пострадали и были доставлены в Клинику Тартуского университета. По имеющимся к настоящему моменту данным, водитель Toyota получил серьезные травмы. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Скорая помощь доставила полицейских в Клинику Тартуского университета. ФОТО: Lugeja foto