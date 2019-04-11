Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева удерживает вторую строку

В японской Фукуоке стартовал второй вид командного чемпионата по фигурному катанию - женская короткая программа.
Японская фигуристка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу на командном чемпионате мира в Фукуоке, россиянка Елизавета Туктамышева – 2-я.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Фукуока, Япония
Женщины
Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) – 83,97 – мировой рекорд
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,54
3. Каори Сакамото (Япония) – 76,95
4. Брэди Теннелл (США) – 74,81
5. Мэрайя Белл (США) – 70,89
6. Софья Самодурова (Россия) – 68,81