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Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева удерживает вторую строку

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Рика Кихира

ФОТО: NICK DIDLICK / EPA

В японской Фукуоке стартовал второй вид командного чемпионата по фигурному катанию - женская короткая программа.

Японская фигуристка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу на командном чемпионате мира в Фукуоке, россиянка Елизавета Туктамышева – 2-я. 

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Фукуока, Япония

Женщины

Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 83,97 – мировой рекорд

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,54

3. Каори Сакамото (Япония) – 76,95

4. Брэди Теннелл (США) – 74,81

5. Мэрайя Белл (США) – 70,89

6. Софья Самодурова (Россия) – 68,81

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