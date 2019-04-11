Странное объявление о недвижимости попало на язык недоброжелательным интернет-комментаторам

В соцсетях идут оживленные дебаты по поводу съемной квартиры в Лондоне. Кажется, будто в помещении есть только стол и шкаф и никаких следов двери, ведущей в квартиру. А ведь согласно объявлению о смехотворно маленькой квартире, в ней должно быть много места для хранения.

Похоже, что безжалостная критика пользователей социальных сетей справедлива.

«При просмотре фотографий создается впечатление, что в эту крошечную квартиру нет входа - только окно и гардероб, как в волшебной стране Нарнии», - прокомментировал объявление один из пользователей Twitter.

Please look at these pictures and tell me the window ~~OR THE WARDROBE~~ isn't the only way to get in or out of this room #renting #london pic.twitter.com/bUm8Mt95fn — Becky Brynolf (@rabbitinahat) April 8, 2019