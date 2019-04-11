Чт, 11.04.2019
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  • Странное объявление о недвижимости попало на язык недоброжелательным интернет-комментаторам

Странное объявление о недвижимости попало на язык недоброжелательным интернет-комментаторам

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Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Фотографии сдающейся внаем лондонской квартиры просто не укладываются в голове, считает и портал Kodustiil.  

В соцсетях идут оживленные дебаты по поводу съемной квартиры в Лондоне. Кажется, будто в помещении есть только стол и шкаф и никаких следов двери, ведущей в квартиру. А ведь согласно объявлению о смехотворно маленькой квартире, в ней должно быть много места для хранения.

Похоже, что безжалостная критика пользователей социальных сетей справедлива.

«При просмотре фотографий создается впечатление, что в эту крошечную квартиру нет входа - только окно и гардероб, как в волшебной стране Нарнии», - прокомментировал объявление один из пользователей Twitter.

«Изображения выглядят так, как будто они сделаны из кровати», - написал другой. Согласно объявлению, месяц проживания в этой квартире сейчас стоит 570 фуетов стерлингов, или 664 евро, передает dailymail.co.uk. В любом случае, пользователи социальных сетей веселятся от души. 

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