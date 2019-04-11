Странное объявление о недвижимости попало на язык недоброжелательным интернет-комментаторам

Фотографии сдающейся внаем лондонской квартиры просто не укладываются в голове, считает и портал Kodustiil.
В соцсетях идут оживленные дебаты по поводу съемной квартиры в Лондоне. Кажется, будто в помещении есть только стол и шкаф и никаких следов двери, ведущей в квартиру. А ведь согласно объявлению о смехотворно маленькой квартире, в ней должно быть много места для хранения.
Похоже, что безжалостная критика пользователей социальных сетей справедлива.
«При просмотре фотографий создается впечатление, что в эту крошечную квартиру нет входа - только окно и гардероб, как в волшебной стране Нарнии», - прокомментировал объявление один из пользователей Twitter.
Please look at these pictures and tell me the window ~~OR THE WARDROBE~~ isn't the only way to get in or out of this room #renting #london pic.twitter.com/bUm8Mt95fn— Becky Brynolf (@rabbitinahat) April 8, 2019
«Изображения выглядят так, как будто они сделаны из кровати», - написал другой. Согласно объявлению, месяц проживания в этой квартире сейчас стоит 570 фуетов стерлингов, или 664 евро, передает dailymail.co.uk. В любом случае, пользователи социальных сетей веселятся от души.