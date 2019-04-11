Фото: пожар превратил эстонскую семью в бездомных

Сообщение о пожаре поступило в 4.33. Жильцы сами выбрались из дома. Пожар потушили в 7.51 утра.

Об оставшихся без жилья людях сообщили социальному работнику волости, который приехал за ними. В работах по тушению участвовали спасатели из Выру, Пыльва и Отепя, а также волонтеры из Саверна.

В доме жили два человека: женщина и мужчина средних лет. Социальный работник волостной управы Канепи Тийа Урм сказала, что волость нашла для них временное жилье. Никто из них в результате пожара не пострадал. «В экстренной ситуации мы можем им помочь. О взевозможной помощи мы уже позаботились. Посмотрим, что будет дальше», - сказала Урм.

Главный инспектор Лыунаского спасательного центра Роман Абубикиров сказал, что пожар, вероятно, начался с печки на кухне или же от свечи, но точнее сказать очень сложно. Электричества в доме не было. «Пожар точно начался с кухни, другое пока точно сказать не могу. Все выгорело так, что информацию неоткуда брать», - добавил инспектор.

По его словам, жильцы заметили пожар, когда дом уже был охвачен пламенем. По всей видимости, они выбрались через окно.