Фото: пожар превратил эстонскую семью в бездомных

Ранним утром в четверг в Центр тревоги сообщили о пожаре в волости Канепи: в деревне Койгера горел жилой дом. Когда прибыли спасатели, одноэтажное бревенчатое строение было охвачено пламенем, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Сообщение о пожаре поступило в 4.33. Жильцы сами выбрались из дома. Пожар потушили в 7.51 утра.
Об оставшихся без жилья людях сообщили социальному работнику волости, который приехал за ними. В работах по тушению участвовали спасатели из Выру, Пыльва и Отепя, а также волонтеры из Саверна.
В доме жили два человека: женщина и мужчина средних лет. Социальный работник волостной управы Канепи Тийа Урм сказала, что волость нашла для них временное жилье. Никто из них в результате пожара не пострадал. «В экстренной ситуации мы можем им помочь. О взевозможной помощи мы уже позаботились. Посмотрим, что будет дальше», - сказала Урм.
Главный инспектор Лыунаского спасательного центра Роман Абубикиров сказал, что пожар, вероятно, начался с печки на кухне или же от свечи, но точнее сказать очень сложно. Электричества в доме не было. «Пожар точно начался с кухни, другое пока точно сказать не могу. Все выгорело так, что информацию неоткуда брать», - добавил инспектор.
По его словам, жильцы заметили пожар, когда дом уже был охвачен пламенем. По всей видимости, они выбрались через окно.
В доме была собака, которая могла погибнуть в огне, потому что ее до сих пор не нашли, добавил Абубикиров. По словам инспектора, дымового датчика в доме не было. Он добавил, что живший в доме мужчина подозревает, что дом мог загореться от мусора в печке, но все же причиной может быть и свеча, которую, например, могла опрокинуть собака. «Жилец сам чистил печи и знал, что они не в порядке. Можно сказать, что они буквально разваливались», - сказал Абубикиров.