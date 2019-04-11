Чт, 11.04.2019
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Российский боксер вторично попался на допинге

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Poks. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 российский боксер Тамир Галанов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Р-Спорт".

Дисквалификация 30-летнего спортсмена будет отсчитываться с 12 марта 2019 года.

Галанов кроме бронзы чемпионата мира является обладателем серебра чемпионата Европы-2011 и четырехкратным чемпионом России.

По информации РУСАДА,  в допинг-пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат – фуросемид. 

Сам по себе фуросемид не является допингом, он применяется в спортивной медицине для выведения запрещённых веществ и как следствие этого сам приравнен к допинговым препаратам и запрещён к применению у спортсменов Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

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