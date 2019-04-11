Лукашенко пожаловался на обнаглевшую Россию

Так, президент затронул тему ограничения поставок белорусских продуктов на российский рынок: накануне Россельхознадзор запретил ввозить яблоки и груши из Белоруссии, а в конце марта запретил импорт турецких груш через Белоруссию. Лукашенко расценил это как свидетельство того, что Россия закрывает рынок для Белоруссии, тогда как нынешнее белорусское правительство не видит в этом проблемы.

Коснувшись проблемы взаимоотношений, Лукашенко напомнил, что около полутора лет назад возникла необходимость ремонтировать идущие через Белоруссию нефтепровод и нефтепродуктопровод. По его словам, их надо было бы закрыть, но Минск этого не сделал, понимая, что это нанесет ущерб России, а ремонтировал их в авральном порядке. Однако теперь правительство намерено в случае необходимости закрывать для ремонта нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию.

"Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - сказал Лукашенко, заявив, что власти Белоруссии должны принять соответствующие меры, и потребовав от правительства доложить ему о ситуации на следующей неделе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с такой оценкой со стороны Лукашенко, передает ТАСС. "Никакие санкции Россия не вводит", - заявил Песков, обратил внимание на тот факт, что существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой. "Продолжается двусторонняя работа по выходу на это самое совместное понимание", - заверил он, подчеркнув, что Россия по-прежнему привержена идее союзного государства.

1 марта президент Белоруссии провел пресс-конференцию, на которой затронул в том числе и продуктовый вопрос. Он возмутился торпедированием поставок "самой качественной в мире" белорусской сельхозпродукции.

По мнению Лукашенко, дело не в качестве и не в том, что нашли какие-то бациллы, а в давлении определенных групп, к одной из которых относится экс-глава российского Минсельхоза и один из крупнейших сельскохозяйственных баронов РФ Александр Ткачев.

В конце 2018 года Лукашенко и президент России Владимир Путин несколько раз проводили переговоры, темой которых была дальнейшая интеграция России и Белоруссии, а также последствия налогового маневра в России. C 2019-го по 2024 год в РФ планируется снижение экспортной пошлины до нуля. Белоруссия настаивает на компенсации, так как из-за налогового маневра Минск будет покупать нефть у России по завышенной цене, что обернется потерями в 10 млрд долларов в последующие шесть лет.