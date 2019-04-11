Чт, 11.04.2019
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Комиссар ЕС Эттингер напомнил о трех вариантах по Брекзиту

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Гюнтер Эттингер.

ФОТО: AFP/Scanpoix

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер считает допустимой отсрочку выхода Великобритании из состава Евросоюза (Брекзит). Об этом он заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk в четверг, 11 апреля.

Кроме того, еврокомиссар назвал в числе имеющихся в распоряжении Лондона вариантов второй референдум и внеочередные выборы, пишет DW.com.

В свою очередь, государственный министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот подчеркнул, что гибкая означает как можно более скорую отсрочку. При этом для Великобритании открыты все варианты, написал он в своем микроблоге Twitter.

Между тем Париж не исключает сценария No Deal, при котором Брекзит произойдет без соглашения с Брюсселем. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если Брекзит состоится после 30 июня, это подвергнет Евросоюз опасности. В Париже полагают, что еще большую угрозу для Брюсселя представляет ситуация, при которой Великобритания будет блокировать всю политику Европейского Союза.

Дональд Трамп осудил позицию ЕС в переговорах с Лондоном

Президент США Дональд Трамп выступил с осуждением подхода Евросоюза к Брекзиту. Глава государства назвал жесткой позицию ЕС по отношению к Великобритании. Европейский Союз является таким же жестоким торговым партнером для Соединенных Штатов, добавил Трамп.

На саммите Евросоюза договорились об отсрочке до 31 октября

Ранее 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку Брекзита до 31 октября. Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла это предложение, особо выделив возможность довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Лондон все необходимые усилия для Брекзита.

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