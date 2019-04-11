Комиссар ЕС Эттингер напомнил о трех вариантах по Брекзиту

Кроме того, еврокомиссар назвал в числе имеющихся в распоряжении Лондона вариантов второй референдум и внеочередные выборы, пишет DW.com.

В свою очередь, государственный министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот подчеркнул, что гибкая означает как можно более скорую отсрочку. При этом для Великобритании открыты все варианты, написал он в своем микроблоге Twitter.

#Flextension means as short as possible! All options are on the table! Dear British friends, deliver right now. #Brexit — Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) 11 апреля 2019 г.

Между тем Париж не исключает сценария No Deal, при котором Брекзит произойдет без соглашения с Брюсселем. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если Брекзит состоится после 30 июня, это подвергнет Евросоюз опасности. В Париже полагают, что еще большую угрозу для Брюсселя представляет ситуация, при которой Великобритания будет блокировать всю политику Европейского Союза.

Дональд Трамп осудил позицию ЕС в переговорах с Лондоном

Президент США Дональд Трамп выступил с осуждением подхода Евросоюза к Брекзиту. Глава государства назвал жесткой позицию ЕС по отношению к Великобритании. Европейский Союз является таким же жестоким торговым партнером для Соединенных Штатов, добавил Трамп.

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2019 г.

На саммите Евросоюза договорились об отсрочке до 31 октября