Картина дня: задержание Ассанжа, коллективные сокращения и тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту

Полиция Лондона задержала Джулиана Ассанжа

Полиция Лондона задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как Эквадор отказался предоставлять ему убежище в своем посольстве, где он укрывался в течение семи лет. Читать далее...

Самолет премьер-министра Эстонии экстренно развернули из-за технических неполадок

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Эстонии Юри Ратас и сопровождавшая его делегация, из-за технических неполадок был вынужден прервать полет в Эстонию и вернуться в Брюссель. Читать далее...

Коллективные сокращения в Эстонии: работу потеряют более 1000 человек

В первом квартале 30 работодателей уведомили Кассу страхования от безработицы о коллективных сокращениях, на этих предприятиях в общей сложности работу потеряют более 1000 человек. Читать далее...

В МИД объяснили, почему не пустили в Эстонию парусник «Седов»

«Учебное судно «Седов» не получило разрешение на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма», - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Читать далее...

Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: водителей вырезали из искореженных машин

Сегодня, 11 апреля, около 11:20 центр тревоги получил сообщение о ДТП в деревне Тыренурме (волость Пыльтсамаа), где столкнулись фургон Renault и легковой автомобиль Toyota. Читать далее...

Фото и видео: четверть миллиона э-голосов «засверлили» до неузнаваемости

Вчера члены Республиканской избирательной комиссии уничтожили систему э-голосования, что превратило четверть миллиона голосов, отданных на республиканских выборах электронным путем, в дигитальный мусор. Читать далее...

Смотрите, как выглядит новая официальная фотография президента

В четверг утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд представила в Кадриорге свою книгу Hoiame Eestit! («Бережем Эстонию!»), в которой собраны ее речи за первую половину официального срока пребывания в должности главы государства. Кроме того, там же была представлена новая официальная фотография президента, которая будет украшать стены различных учреждений. Читать далее...

Невнимательность при заказе товара из Top Shop обернулась дополнительными затратами

Казалось бы, обычный заказ товара по телефону обернулся для жительницы Таллинна Ольги С. головной болью, длительным разбирательством и дополнительными тратами. Почему так получилось, выяснял портал Rus.Postimees. Читать далее...

Кровавая баня в эстонском лесу: найти преступников помогла премия в 2000 евро