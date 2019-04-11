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  • Чен выиграл короткую программу, Россия опустилась в таблице чемпионата мира на третье место

Чен выиграл короткую программу, Россия опустилась в таблице чемпионата мира на третье место

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Американский фигурист Нэтан Чен.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

Американский фигурист Нэтан Чен выиграл короткую программу на командном чемпионате мира в Фукуоке.

Чуть больше балла ему уступил еще один американец Винсент Чжоу – 100,51. Андрей Лазукин стал четвертым, Александр Самарин – последним.

По итогам первого соревновательного дня российская команда расположилась на третьем месте с 38 очками. Лидером является сборная США (50 очков).

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Фукуока, Япония

Мужчины

Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 101,95

2. Винсент Чжоу (США) – 100,51

3. Шома Уно (Япония) – 92,78

4. Кейдзи Танака (Япония) – 89,05

5. Андрей Лазукин (Россия) – 88,96

6. Маттео Риццо (Италия) – 87,64

7. Нам Нгуен (Канада) – 87,57

8. Кевин Аймо (Франция) – 85,22

9. Даниэль Грассль (Италия) – 79,68

10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 72,56

11. Александр Самарин (Россия) – 71,84

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