Чен выиграл короткую программу, Россия опустилась в таблице чемпионата мира на третье место

Американский фигурист Нэтан Чен выиграл короткую программу на командном чемпионате мира в Фукуоке.
Чуть больше балла ему уступил еще один американец Винсент Чжоу – 100,51. Андрей Лазукин стал четвертым, Александр Самарин – последним.
По итогам первого соревновательного дня российская команда расположилась на третьем месте с 38 очками. Лидером является сборная США (50 очков).
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Фукуока, Япония
Мужчины
Короткая программа
1. Нэтан Чен (США) – 101,95
2. Винсент Чжоу (США) – 100,51
3. Шома Уно (Япония) – 92,78
4. Кейдзи Танака (Япония) – 89,05
5. Андрей Лазукин (Россия) – 88,96
6. Маттео Риццо (Италия) – 87,64
7. Нам Нгуен (Канада) – 87,57
8. Кевин Аймо (Франция) – 85,22
9. Даниэль Грассль (Италия) – 79,68
10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 72,56
11. Александр Самарин (Россия) – 71,84