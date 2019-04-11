Трамвай. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня после полудня в Копли столкнулись грузовик и трамвай. В результате аварии пострадал трамвай: расплющена передняя часть и разбито стекло водителя. Из-за ДТП трамвайное движение в Копли остановлено, сообщает Postimees.