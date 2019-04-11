Rus.Postimees.ee112В Копли трамвай врезался в грузовикВ Копли трамвай врезался в грузовикrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии11 апреля 2019, 14:43Трамвай. Иллюстративное фото.ФОТО: Mihkel MaripuuСегодня после полудня в Копли столкнулись грузовик и трамвай. В результате аварии пострадал трамвай: расплющена передняя часть и разбито стекло водителя. Из-за ДТП трамвайное движение в Копли остановлено, сообщает Postimees. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариидтпталлиннтрамвай