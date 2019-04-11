Банк Эстонии: экономика растет быстрее долговых обязательств частного сектора

Если десять лет назад и в период после экономического кризиса долговое бремя Эстонии можно было назвать чрезмерно большим, то его нынешний уровень лучше соответствует базовым показателям экономики, сказал экономист Банка Эстонии Таави Раудсаар.

В прошлом году эстонские предприятия брали кредиты преимущественно в действующих в Эстонии банках, предоставленные которыми кредиты выросли примерно на 6 процентов. Поскольку заграничные и прочие кредиты предприятия брали умеренно, а ряд крупных компаний выкупили в конце года выпущенные ранее облигации, совокупный долг предприятий вырос всего на один процент.

По оценке Раудсаара, дальнейший рост долга зависит прежде всего от инвестиций предприятий. Небольшие инвестиции означали бы, что долговое бремя продолжало бы сокращаться, но это отрицательно сказалось бы на способности экономики к росту.

В прошлом году кредиты домохозяйств росли сравнительно быстро, но за последние месяцы рост несколько замедлился. Большая часть роста была связана с взятыми в банках жилищными кредитами и автолизингом.