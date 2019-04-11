Штаб Зеленского задумался об усиленной охране из-за видео со сбивающим шоумена грузовиком

На записи Зеленского, идущего перед толпой людей, сбивает грузовик. В конце появляется надпись «У каждого своя дорога» и дорожка из белого порошка, которая втягивается через свернутую в трубочку долларовую банкноту.

«Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или, может, он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после?» - комментирует штаб Зеленского.

Ролик смонтирован из предвыборного видео Зеленского, выпущенного утром 10 апреля. Запись с грузовиком опубликовали вечером 10 апреля в Telegram-канале «Европейское будущее Украины». В штабе Зеленского считают, что он связан с Порошенко: в одном из видео на странице действующего президента в Facebook дается ссылка на сайт euua.org, при регистрации на котором пользователи получают SMS со ссылкой на данный Telegram-канал.

Примечательно, что ссылка стоит в видео, на котором Порошенко заявляет, что осознал свои ошибки и готов меняться.

Ранее скандал разгорелся вокруг предвыборных плакатов с изображением Порошенко и президента РФ Владимира Путина друг напротив друга. В штабе Порошенко хотели таким образом проиллюстрировать его способность «смело смотреть в глаза» российскому лидеру, но посыл остался непонятым.

Пользователи интернета отметили, что билборды вводят в заблуждение относительно кандидатов, прошедших во второй тур президентских выборов, а также нарушают закон Украины о выборах президента, согласно которому запрещается агитация за кандидата иностранными гражданами. В результате команде Порошенко пришлось объясняться.

«Задача рекламного сюжета - напомнить стране, что такие вызовы извне требуют сильного Президента и Верховного Главнокомандующего, профессионального, хорошо образованного и опытного дипломата, умелого переговорщика с высоким международным авторитетом. Потому что задача главы державы - <...> смело смотреть ему [Путину] в глаза и твердо защищать страну, национальные интересы и безопасность людей», - сообщается на странице штаба в Facebook.

В посте также говорится, что у Путина разрешения на использование его фото, «само собой, не спрашивали. И это естественно».

«Путин - вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он - убийца тысяч и тысяч украинцев. Он лично и возглавляемая им страна представляет наибольшую угрозу для Украины и каждого ее гражданина, о чем стоит не забывать посреди фееричного карнавала, в который команда Зе [Зеленского] пытается превратить предвыборную кампанию», - заявили в штабе Порошенко. Тем не менее плакаты с Путиным начали убирать.

Напомним, на 21 апреля на Украине назначен второй тур президентских выборов. По итогам первого тура Владимир Зеленский уверенно вырвался вперед, набрав 30,24% голосов против 15,95% за Порошенко. Однако так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, был объявлен второй тур.

Согласно опросу, проведенному украинской социологической группой «Рейтинг» по итогам первой недели апреля, 61% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 71% поддерживают Зеленского, 29% - его соперника.

Опрос также показал, что после первого тура выборов позитивные ожидания украинцев выросли в полтора раза, однако 25% не надеются на изменения, а 7% вообще ожидают ухудшения.

«Приведенные факты свидетельствуют о том, что у действующей власти шансов на победу немного. А это значит - массовые фальсификации, подкупы, „карусели“ в день второго тура, - прокомментировали в штабе Зеленского. - Команда действующего „гаранта“ готова ухватиться за любую возможность, чтобы сохранить власть, что и демонстрируют их последние плакаты. А вчерашний ролик с грузовиком вообще переходит все границы».