Катри Райк: глава коалиционного договора о гражданстве вызывает много вопросов

Из них подавляющее большинство – 92,7 процента – граждане Российской Федерации. Поскольку на следующих выборах в органы местных самоуправлений именно серопаспортники составят почти половину возможных избирателей в Таллинне и Ида-Вирумаа, вопрос гражданства крайне важен. Как для партий, так и для десятков тысяч человек, которые ощущают свою физическую и духовную связь с Эстонией.

У наших русскоязычных жителей два главных ожидания: гражданство Эстонии для всех, кто этого хочет, и образование на русском языке. Кстати, никто из них не ждет, что гражданство как газету «Столица» или «Северное побережье – Экстра» бесплатно пришлют им в почтовый ящик. Они понимают, что для получения паспорта гражданина Эстонии нужно заявить о своем желании и самим предпринять ряд шагов.

Что же обещает коалиционный договор нового возможного правительства в части политики гражданства? Во-первых, то, что и так уже находится в работе, во-вторых, то, что входящие в коалицию партии не смогут выполнить без нарушения своих собственных принципов, в-третьих, достаточно невнятные конструкции.

Прежде всего, формирующие коалицию партии обещают ходатайствующим о получении гражданства бесплатные курсы эстонского языка и оплачиваемый отпуск для изучения языка. Но ведь эта возможность была предоставлена уже раньше и оказалась весьма популярной. За пару месяцев на курсы зарегистрировались 1 700 человек. В последние годы гражданство в порядке натурализации получали 700-800 человек в год. Если все, кто записался на курсы, в итоге получат гражданство, это станет значительным успехом. Хорошо, что эта возможность останется.

Во-вторых, договор не предусматривает узаконивание двойного гражданства, однако обещает решение в части абхазских эстонцев. Эксперты неоднократно обращали внимание на то, что именно такой подход решил бы проблемы людей, оказавшихся в этой серой зоне, и что было бы справедливо для лиц, отвечающих определенным условиям, разрешить двойное гражданство, в том числе Эстонии и России. И Министерство внутренних дел уже проводит анализ на эту тему, согласно первоначальному плану, он будет готов к концу апреля.

Третий связанный с гражданством пункт вообще непонятен. Чтобы проиллюстрировать его сложность и неясность, процитирую коалиционный договор:

«Предоставим потомкам (дети и внуки) проживавших в Эстонии по состоянию на 20.08.1991 лиц без гражданства с постоянным видом на жительство и граждан третьих стран, если эти потомки родились в Эстонии и являются постоянными жителями Эстонии, возможность получения гражданства Эстонии в порядке натурализации и на основании ходатайства, если родители ребенка или родитель-одиночка или ребенок при достижении совершеннолетия предоставят ходатайство об отказе от гражданства третьего государства. К 1 января 2020 года примем соответствующие поправки к законодательству».

По всей видимости, даже эксперты сейчас не понимают, о чем идет речь в данном обещании. Остается ощущение, что создаваемая коалиция хочет охватить несовершеннолетних родившихся в Эстонии детей, у которых по крайней мере один из родителей имеет неопределенное гражданство и связан с Эстонией на протяжении десятков лет. Но продумали ли те, кто предложил это, какую проблему данным обещанием они хотят решить? И не думали ли они и о том, чтобы, к примеру, ребенку проживших в Эстонии 20 лет граждан Финляндии также дать возможность получить гражданство Эстонии? Участники переговоров вообще понимают, что в Эстонии граждан третьих стран живет больше, чем обладателей «серых паспортов»?